Mario César Paternó vuelve a la presidencia de la Liga de Fútbol de Olavarría

Una pareja votación entre los presidentes fue decisiva para el cambio de autoridades.

El miércoles venidero, en oportunidad de llevarse a cabo la Asamblea en la Liga de Fútbol, entidad con 99 años de existencia, Mario César Paternó volverá a ocupar la presidencia de la Liga de Fútbol de Olavarría. Es en la actualidad el Vice de la casa.

Su Vice-Presidente será Miguel Bettili, y se citan además a Luis «Negui» Álvarez en calidad de Secretario y Silvio Lagrave haciéndose cargo de la Tesorería.

El Departamento de Fútbol Menor que lideraba el Profesor José Vedelini será confiado a Franco Collodoro, mientras que Natalia Callegaro sería la referente del Fútbol Femenino.

Con respecto a la Divisional B nada ha trascendido aun con respecto a si Fabricio Schneider continuará o no en el cargo.

Seguramente en las próximas horas se hará oficial la nueva conducción con el grupo de trabajo que acompañarán a las nuevas autoridades.

Por otro lado el actual titular Pablo Palahy ya se despidió en un comunicado que viralizó a través de las redes sociales.

Según informaciones recibidas por interpósitas personas la figura de Mario César Paternó habría surgido tras una serie de desavenencias, principalmente a raíz de designaciones arbitrales, que no habrían conformado a un sector de la dirigencia por parte de la gestión del presidente saliente.

El Club Embajadores fue quién habría hecho saber su malestar tras los partidos con El Fortín. Fuentes confiables dan cuenta además de una fuerte discusión entre el presidente de Ferro Roberto Vidal y el ahora saliente Pablo Palahy, lo que habría sido el detonante para que desde la entidad carbonera se iniciara el proceso de cambio y el ofrecimiento al ahora futuro flamante titular.

En la votación que habrían llevado a cabo los presidentes, que terminó muy pareja en favor del cambio de autoridades, tanto Racing como El Fortín se habrían inclinado por la continuidad de la actual administración, lo que abriría una «grieta» en tal sentido entre las preferencias de los Presidentes, verdaderos responsables del ente liguista.

Alguien de enorme trayectoria como representante de un club muy importante dijo alguna vez » La Mesa Directiva de la Liga es simplemente un testigo privilegiado» dejando en claro que las principales decisiones en la casona de la calle Dorrego quedan en manos de los clubes.

LA DESPEDIDA DE PABLO PALAHY EN LAS REDES SOCIALES

— » Hoy no es un día más. Es un fin de ciclo y por eso es el momento de agradecer, primero a la pelota porque fue la responsable de casi todo lo que soy, a Enzo(mi ladero en todo este andar)que un día me vino a buscar para acercarme a un lugar que con el tiempo me hizo muy feliz(La Liga de Fútbol). Jamás imaginé que podía ser dirigente y lo fui con aciertos y errores pero eso sí con honestidad y transparencia(2 palabras tan devaluadas en este último tiempo).Agradecerle a cada uno de los Clubes que confió en nuestro grupo a cada uno de los Presidentes y delegados que nos ayudaron a crecer. A mi grupo de trabajo, a los que estuvieron y hoy no están y a los que siguen hasta el último día. Obviamente a mi familia que me apoyo incondicionalmente, pero en este caso no es solo agradecimiento.

Sería muy injusto si no les pido perdón a Mamá, Andrea y Marti como también a mis amigos ya que les robe un montón de tiempo que era de ellos. PERDÓN Y GRACIAS».

Fuente: Emblema Deportivo