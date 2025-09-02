Mariano Moreno, Estudiantes, Cesuar, y Velocidad y Resistencia definirán la Copa de Oro de Vóleibol Intermedia Femenino

Tras la fase regular, finalizada este domingo, los cuatro mejores equipos se clasificaron para la disputa del título máximo. El resto de los conjuntos competirán por la Copa de Plata.

La Asociación Olavarriense de Voleibol dio a conocer a los clasificados para las finales de la categoría Intermedia Femenino. Luego de la fase regular, disputada en el gimnasio de Racing, Mariano Moreno se consagró como el líder indiscutible, y disputará la Copa de Oro junto a Estudiantes, Cesuar y Velocidad y Resistencia. Los restantes cinco equipos, en tanto, jugarán por la Copa de Plata.

Así quedaron las posiciones finales

Mariano Moreno (30 puntos) Cesuar de Azul (26 puntos) Estudiantes (26 puntos) Velocidad y Resistencia de Azul (25 puntos) Independiente VAF (24 puntos) San Martín (23 puntos) Racing (21 puntos) Escuela Municipal de Vóley de Benito Juárez (21 puntos) Hinojo (20 puntos)

Definición de las copas

La Copa de Oro se disputará el 21 de septiembre y contará con las siguientes semifinales:

Mariano Moreno vs. Velocidad y Resistencia

Cesuar vs. Estudiantes

Ese mismo día se jugarán el partido por el tercer puesto y la gran final. Por su parte, la Copa de Plata también tendrá sus cruces para definir las posiciones finales.