Margarita Stolbizer Visita Olavarría

La actual diputada nacional y candidata a renovar su banca ofrecerá una conferencia de prensa en “Hancock” cafetería mañana viernes 17 de octubre.
La diputada nacional y candidata a renovar su banca por Provincias Unidas, Margarita Stolbizer, visitará Olavarría este viernes 17 de octubre.
Se convoca a la prensa local y a la comunidad a una rueda de prensa que se llevará a cabo en:
- Lugar: “Hancock” cafetería
- Dirección: Avenida Avellaneda 4526, esquina Moya
- Día y Hora: Viernes 17 de octubre, a las 18:00 horas.
La visita se enmarca en la campaña electoral de cara a las próximas elecciones.