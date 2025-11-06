El histórico entrenador renovó su contrato tras reunirse con el flamante presidente Stefano Di Carlo. El nuevo acuerdo incluye cláusulas de productividad y un tope en la masa salarial del plantel.

Poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro, Marcelo Gallardo sorprendió al anunciar su continuidad al frente de River Plate. La noticia se oficializó tras una reunión en River Camp con el nuevo presidente, Stefano Di Carlo, extendiendo su vínculo hasta diciembre de 2026.

El acuerdo se alcanzó en medio de un contexto deportivo complejo, pero con un firme respaldo de la nueva dirigencia y del cuerpo técnico. En el encuentro también estuvieron presentes Enzo Francescoli y referentes del plantel, en una charla que buscó un compromiso colectivo para superar el difícil presente futbolístico.

Nuevas Cláusulas Contractuales

La renovación de Gallardo incorpora aspectos clave de la nueva política económica de la gestión Di Carlo:

Tope Salarial: Se impondrá un tope en la masa salarial del plantel profesional.

Se impondrá un tope en la masa salarial del plantel profesional. Contratos por Productividad: Se establecerán contratos sujetos al rendimiento y la productividad, aplicables tanto al cuerpo técnico como a los jugadores.

Gallardo aceptó estas condiciones, demostrando su compromiso con el nuevo rumbo institucional que busca ordenar las finanzas y evitar gastos excesivos. La dirigencia dejó claro que la continuidad del “Muñeco” no está condicionada por los resultados del cierre de 2025, apostando por un proyecto a largo plazo.

De esta forma, el técnico más exitoso en la historia reciente de River inicia una nueva etapa, con el desafío de recuperar el nivel competitivo bajo un marco financiero más estricto.