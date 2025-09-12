Madres reclaman en el Concejo la reincorporación de la Dra. Andrea Chiodi en la Junta Evaluadora de Discapacidad

Un grupo de madres se reunió con la concejal Guillermina Amespil para manifestar su preocupación y malestar con la decisión del Gobierno Municipal. Piden la inmediata reincorporación de la profesional y juntan firmas para un petitorio.

Un grupo de madres de la ciudad se acercó al Concejo Deliberante para expresar su preocupación y descontento con lo que consideran un “destrato” por parte del Gobierno Municipal. El motivo de su reclamo es la suspensión de la Dra. Andrea Chiodi de la Junta Evaluadora de Discapacidad.

Las madres, que se reunieron con la concejal Guillermina Amespil, manifestaron que la doctora Chiodi no solo les ha brindado una excelente labor profesional, sino también un “acompañamiento amoroso, cordial y humano”.

“Desde nuestro bloque nos sumamos a su preocupación y también solicitamos la pronta reincorporación de la Dra. Chiodi, porque su experiencia y calidad humana no pueden ser reemplazadas”, sostuvo la concejal Amespil. “Las mamás señalan que Andrea las escuchó, las sostuvo y trató con el respeto que merecen. Es una aliada indispensable en el camino de cuidar y acompañar a sus hijos”, agregó.

Además de reclamar la reincorporación de la doctora, las madres pidieron que la oficina de discapacidad vuelva a funcionar en cercanías del Hospital, para facilitar la accesibilidad de los pacientes. Adelantaron que están juntando firmas para elevar un petitorio formal al intendente, en el que exigirán la restitución de Chiodi en su cargo.

“No piden privilegios, simplemente solicitan una respuesta sensible y humana de parte de quienes gobiernan”, concluyó Amespil.