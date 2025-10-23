Luz Verde a la Inversión Productiva: HCD Creó por Unanimidad el “Fondo de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial”

La nueva Ordenanza destinará progresivamente parte de la recaudación de la Tasa de Seguridad e Higiene para obras de infraestructura clave. La iniciativa, impulsada por entidades empresarias, busca fortalecer el entramado económico local.

En su 15° sesión ordinaria celebrada este jueves en el Centro de Convenciones, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría aprobó por unanimidad la creación de un “Fondo para Obras de Infraestructura Comercial, Empresarial e Industrial”.

El proyecto, que contó con el respaldo de la Unión Industrial de Olavarría (UIO), la Asociación de Propietarios del Parque Industrial y la Cámara Empresaria, establece una afectación progresiva de los recursos de la Tasa de Seguridad e Higiene para financiar el desarrollo de infraestructura productiva y comercial.

Afectación Progresiva de Fondos

La Ordenanza establece un cronograma de afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene que se incrementará anualmente:

2026: Afectación inicial del 10% de lo recaudado.

2030: Se proyecta alcanzar el 50% de la recaudación destinada al Fondo.

Destino de los Recursos

Los fondos se destinarán a la ejecución de obras esenciales para el sector productivo del distrito, tales como:

Mejora de accesos .

. Instalación y mejora de la iluminación .

. Señalización y otras intervenciones orientadas al fortalecimiento del entramado económico local.

Comité de Inversión y Transparencia

Para garantizar la aplicación transparente y estratégica de los recursos, la Ordenanza crea un comité especial que será el encargado de definir los criterios de inversión del Fondo.

La votación favorable de todos los bloques políticos destacó el consenso del HCD en apoyar y promover la inversión en el sector productivo. La sesión contó con la presencia de representantes de las instituciones que impulsaron la iniciativa.