La corredora de la ACP (Asociación del Centro de Patín) obtuvo un meritorio segundo puesto tanto en la clasificación General como en su Categoría (12 a 17 años) en la prueba de 12 kilómetros. La atleta culmina así un gran año de competencias internacionales.

La joven atleta Lourdes Leal, representante de la Asociación del Centro de Patín (ACP), tuvo una destacada actuación en la segunda edición de la Maratón Centro del País, disputada el pasado domingo 23 de noviembre en Santa Rosa, La Pampa.

Leal participó en la carrera de 12 kilómetros, la cual contó con la presencia de alrededor de 100 corredores provenientes de diversas localidades de Argentina (como Tandil, Bolívar, General Pico, Córdoba, y Centenario, Neuquén) e incluso de Uruguay.

Actuación y Marca Personal

A pesar de las condiciones de intenso viento, la carrera se desarrolló a un ritmo muy rápido. Lourdes Leal demostró un gran rendimiento:

Posición General: Finalizó en el 2° lugar .

Posición Categoría (12 a 17 años): Logró el 2° lugar .

Tiempo: Registró una marca de $00:25:39.534$.

Se destacó que Lourdes mejoró su tiempo entre 4 y 5 minutos en relación con otras maratones corridas y ganadas anteriormente.

Resumen de un Gran Año de Competencias

Lourdes Leal finaliza un exitoso año competitivo con los siguientes resultados a nivel nacional e internacional:

Competencia Lugar Posición General Posición Categoría Marathon Internacional Córdoba (Guepardas) 1° lugar 1° lugar Marathon Internacional Bolívar 5° lugar 2° lugar Marathon Internacional Chaco 1° lugar 1° lugar Marathon Internacional Uruguay (Ciudad de la Costa) 2° lugar 2° lugar Maratón Olavarría 4° lugar 2° lugar

Agradecimientos

La corredora agradece el apoyo de su equipo de trabajo:

Preparador Físico: Julio González (Gym La Brunete).

Entrenadora: Andrea Ledesma, actual subcampeona del mundo en Maratones y excampeona del mundo 2022.