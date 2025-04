Los últimos momentos del Papa Francisco según su médico: “No había nada que hacer”

El médico del Papa Francisco revela detalles de sus últimos momentos: “Estaba en coma, no había nada que hacer”

Sergio Alfieri, médico personal del Sumo Pontífice, describió los momentos finales de Jorge Bergoglio, confirmando que su fallecimiento fue rápido y que su deseo era “morir en casa”.

En una entrevista con medios italianos, Sergio Alfieri compartió detalles sobre los últimos momentos de vida del Papa Francisco. Según su relato, fue alertado el lunes por la mañana sobre el estado del Pontífice y al llegar a su habitación, lo encontró con los ojos abiertos pero sin responder a estímulos.

“Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Noté que no tenía problemas respiratorios, así que intenté llamarlo, pero no respondió. Tampoco respondió a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento comprendí que no había nada más que hacer. Estaba en coma”, relató Alfieri.

El médico descartó la posibilidad de un traslado al Hospital Gemelli, donde el Papa había estado internado previamente por problemas respiratorios, argumentando que “habría sido inútil” y que el deseo de Francisco era “morir en casa”. “Corríamos el riesgo de que muriera en el traslado, la hospitalización habría sido inútil. Massimiliano Strappetti (asistente personal) sabía que el Papa quería morir en casa, siempre lo decía cuando estábamos en el Gemelli”, explicó.

Alfieri describió el fallecimiento como un infarto rápido, posiblemente causado por un émbolo o una hemorragia cerebral, eventos que son más riesgosos en personas mayores, especialmente aquellas con movilidad reducida.

Sobre su despedida, el médico contó que el cardenal Pietro Parolin rezó el rosario junto al cuerpo del Papa y que él mismo le dio una “caricia, como despedida”.