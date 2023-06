Los trabajadores Municipales anuncian un abrazo y un paro de actividades en el Hospital Municipal

Será el 5 de julio desde las 9Hs. y la medida se enmarca en la falta de respuesta del Ejecutivo Municipal.

La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y miembros de la Asociación de Profesionales brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer las medidas de acción decididas en asamblea en forma conjunta ante “el incumplimiento recurrente por parte del Departamento Ejecutivo” respecto de diferentes puntos firmados en negociaciones paritarias anteriores.

La convocatoria a los medios de comunicación tuvo lugar al mediodía de este jueves en el salón del STMO ubicado en Rivadavia 1935. Allí, los principales referentes del STMO convocaron a todos los trabajadores y trabajadoras municipales a una protesta simbólica que consistirá en un Abrazo al Hospital, que se realizará el miércoles 5 de julio a partir de las 9 sobre el acceso al Hospital de la avenida Sarmiento.

Además, impulsan para ese mismo día “la suspensión de todas las tareas programadas, asegurando la atención de urgencias y servicios críticos”.

También ratificaron el Estado de Asamblea Permanente, Alerta y Movilización vigente y anticiparon que después del Abrazo evaluarán nuevas acciones en caso de no obtener respuestas a sus reclamos.

Por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría formaron parte de la mesa de conferencia el secretario general José Salvador Stuppia, el secretario adjunto Hugo Scorolli y la secretaria gremial Marisa Luna.

Junto a ellos estuvieron en la mesa central los doctores Silvia De la Torre, Alejandra Capriata, Marcela Mayet y Santiago Blasón.

Otra presencia destacada fue la de la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de Olavarría, Coca Prestipino.

Los dirigentes sindicales pidieron la comprensión y el acompañamiento de la población en el Abrazo al Hospital del próximo miércoles. “Lo que estamos pidiendo es para estar mejor porque la situación es crítica. Y estar mejor significa atender mejor a la gran cantidad de gente que a diario llega al Hospital a atenderse”, dijo la Dra De la Torre.

Al repasar los puntos incumplidos por el Departamento Ejecutivo enumeraron “salarios acordes a la inflación / canasta familiar; incorporación de personal de limpieza y cocina; categorización de los profesionales; pases a planta permanente; mejoras de las condiciones laborales, edilicias y de seguridad e higiene”.

La Dra De la Torre repasó la importancia de todos los trabajadores de salud del Hospital y las salas de atención primaria. “No solo de los profesionales, porque hablamos de un equipo. Sin limpieza, sin cocina, sin camilleros, sin ambulancieros, sin atención administrativa no hay atención posible. Por eso me gusta aclarar que no solo hablamos de los médicos y profesionales cuando hablamos de equipos de salud”.

Luego, la doctora Capriata hizo hincapié en “el incumplimiento por parte del gobierno municipal de muchos puntos acordados y firmados en negociaciones anteriores, sobre los que todavía no tuvimos ninguna respuesta”.

En el mismo sentido se pronunció Hugo Scorolli, quien remarcó que los incumplimientos no solo se reducen al último acuerdo, sino que hay puntos de negociaciones anteriores que el Municipio aún no ha cumplido.

Y subrayó que “hace unas dos semanas que se cortó el diálogo con el Ejecutivo. Nosotros llevamos una propuesta, pero no tuvimos ninguna respuesta, o mejor dicho la respuesta a nuestro pedido ha sido cero”.