La fiesta se celebrará el lunes 24 de noviembre en el Parque Helios Eseverri. La banda de cumbia pop cerrará la jornada, que también contará con Salastkbron y artistas locales, cuya grilla se anunciará próximamente.

El Municipio de Olavarría confirmó los detalles de la fiesta por el 158° aniversario de la ciudad, un evento tradicional que convoca a vecinos de toda la región.

El festejo se realizará el próximo lunes 24 de noviembre en el Parque Helios Eseverri, con una propuesta cultural, recreativa y social que se extenderá desde la tarde hasta la noche.

Show de Cierre Confirmado

La Subsecretaría de Cultura confirmó que el broche de oro de la celebración estará a cargo de:

Los Totora: La banda platense de cumbia pop, reconocida a nivel nacional, será la encargada del show principal de cierre, garantizando una noche a puro baile.

Convocatoria y Espacios

Artistas Locales: El plazo para la postulación de bandas y artistas locales cerró este viernes, y la grilla definitiva se comunicará oficialmente en los próximos días.

¡Atención Emprendedores! El período de inscripción para participar como feriante o foodtruck se extiende hasta el 14 de noviembre. La inscripción debe realizarse de manera personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico (Moreno 2765), de 8:00 a 14:00 horas.