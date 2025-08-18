Los olavarrienses arrancaron ganando en el Pre-Federal de Básquet

Por la primera fecha de la Región Sur del Torneo Pre-Federal 2025 de la Federación Bonaerense de Básquetbol, Estudiantes superó holgadamente de local a Unión y Progreso de Tandil. Mientras que Racing obtuvo una gran victoria en Mar del Plata ante Kimberley.

En el Maxigimnasio “Parque Guerrero”, el equipo Bataráz no tuvo inconvenientes para vencer a Unión y Progreso por 80-57. Tras un parejo inicio de partido, Estudiantes logró comenzar a dominar las acciones y el tanteador al promediar el primer cuarto, mediante un serie de triples que le permitieron ganar mencionado parcial por 25 a 16.

Luego desde el segundo período y hasta el cierre, el conjunto albinegro impuso su ritmo de juego; sacando diferencias de dos dígitos en el marcador -principalmente en el tercer capítulo-, que a la postre fueron indescontables para un errático equipo tandilense. Ello fue producto de un buen trabajo defensivo del Bata y una destacada labor en ataque de Mateo Macrini (18 puntos y 7 rebotes), Sebastián Masson (17 tantos y 11 recobres) y Mateo Framiñan (13 unidades). Así el Bataráz se quedó con el cotejo por un claro 80 a 57.

Por otra parte en el Gimnasio “Valentín Pérez” de Mar del Plata, Racing se hizo fuerte de visitante venciendo de muy buena manera 59-75 a Kimberley.

El equipo Chaira mostró un destacado rendimiento colectivo, tanto en defensa como en ataque, a lo largo de todo el desarrollo del encuentro. En este sentido, Manuel Yaben fue la gran figura de la noche con 18 puntos y 17 rebotes. Mencionado jugador estuvo muy bien secundado por Matías Santana (11 tantos y 7 recobres) y Federico Vázquez (10 unidades).

En la segunda y próxima fecha del Pre-Federal (viernes 22 de Agosto), Estudiantes enfrentará de visitante a Alumni de Orense. Mientras que Racing estará recibiendo en el “Parque Olavarría” a Independiente de Tandil.