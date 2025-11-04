Los Lobizones de Pueblo Nuevo son campeones argentinos de Newcom +68

El equipo de Newcom Los Lobizones de Pueblo Nuevo se coronó campeón en el Campeonato Argentino +68 que se disputó en Santa Rosa, La Pampa, organizado por la FeVA. El equipo de Olavarría dominó el torneo de principio a fin.

Los Lobizones se alzaron con el título de forma invicta, ganando sus ocho partidos disputados con un marcador de 2 sets a 0 en todos los encuentros.

Fase Clasificatoria: Vencieron a Nuevo Rumbo (La Pampa), Cef 101 (9 de Julio) y La Comarca (Neuquén).

Vencieron a Nuevo Rumbo (La Pampa), Cef 101 (9 de Julio) y La Comarca (Neuquén). Segunda Etapa: Derrotaron a Provincias Unidas Onda Verde (Córdoba) y a Malvinas Argentinas (Comodoro Rivadavia).

Derrotaron a Provincias Unidas Onda Verde (Córdoba) y a Malvinas Argentinas (Comodoro Rivadavia). Semifinal: Dejaron en el camino al local, Escuela 221.

Dejaron en el camino al local, Escuela 221. Final: Se enfrentaron nuevamente a Provincias Unidas, ganando con parciales de 15/7 y 15/9. Un gran juego de los olavarrienses para cerrar un torneo impecable.

El plantel campeón

Los flamantes campeones argentinos estuvieron conformados por:

Jugadoras: Liliana Domínguez, Graciela Paternó, Pety López, Dora Merlos, Mirta Cancela.

Liliana Domínguez, Graciela Paternó, Pety López, Dora Merlos, Mirta Cancela. Jugadores: Oscar Rivera, Luis Martel, Enrique Armanazqui, Miguel Borghi, Juan Scrimizzi y Gabriel Rosatto.

Los Lobos +60 logran su clasificación al argentino en Coronel Dorrego

En otro frente de la disciplina, el equipo Los Lobos +60 de Olavarría logró la clasificación para el Campeonato Argentino tras disputar un Torneo Provincial en Coronel Dorrego.

Los Lobos se midieron en dos emocionantes partidos contra Los Cardales de General La Madrid, un equipo reforzado con cuatro jugadores de Tandil. Ambos encuentros se definieron por la mínima, con el equipo olavarriense asegurando el pase a pesar de los resultados ajustados: 10/15 y 15/12 en el primero, y 11/15 y 13/15 en el restante.

Con este resultado, Los Lobos +60 estarán presentes en el Argentino que se jugará en Trenque Lauquen entre el 20 y 23 de noviembre.

Formación de Los Lobos +60

Jugadoras: Miriam Mosescu, Gladys Bruno, Miriam Petrelle, Andrea Piegari.

Miriam Mosescu, Gladys Bruno, Miriam Petrelle, Andrea Piegari. Jugadores: Daniel Álvarez, Néstor López, Daniel Prester y Julio Dufau.

Fuente: Emblema Deportivo