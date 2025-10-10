Los Jardines Maternales Municipales Presentaron sus Distintivos

La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de Olavarría celebró el fin de año de los 13 Jardines Maternales, reuniendo a la “Promo Murguera 2025”, familias y equipos educativos en una fiesta con presentación artística y baile murguero.

La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio de Olavarría llevó a cabo un emotivo cierre de ciclo de los Jardines Maternales Municipales con la presentación de sus distintivos. La celebración tuvo lugar en el Corsódromo Municipal y reunió a niños, niñas, familias y autoridades.

Los 13 Jardines Maternales de la ciudad son espacios clave que atienden a la primera infancia, recibiendo a niños desde los 45 días hasta los 2 años. A lo largo del año, estas instituciones se enfocaron en propuestas pedagógicas y lúdicas que priorizaron la contención emocional, la estimulación temprana y la adquisición de hábitos saludables.

 

Una Celebración de los Primeros Pasos

Integrantes de la comunidad educativa expresaron su orgullo y emoción por despedir a la “Promo Murguera 2025”:

“Hoy celebramos mucho más que el fin de una etapa: celebramos los primeros grandes pasos de nuestros niños y niñas fuera del hogar, en espacios que los recibieron cada día con amor, paciencia y alegría. Para los equipos educativos, despedir a esta camada tan pequeña es motivo de enorme orgullo, por haber acompañado los primeros logros, palabras, juegos y amistades”.

La jornada estuvo marcada por un colorido acto de presentación de los distintivos, donde cada jardín exhibió con orgullo su identidad, sus docentes y la historia de sus egresados. El cierre de la celebración fue festivo, con una presentación artística y un animado baile murguero.

Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, se reafirmó el compromiso con el cuidado y la educación en la primera infancia, reconociendo a los jardines maternales como pilares para construir una comunidad más justa, inclusiva y amorosa.

