Los establecimientos educativos con sede en la Unidad Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica conmemoraron las fechas patrias

En los 3 turnos de la Escuela Primaria de Adultos N° 701, homenajearon a Martín Miguel de Güemes y a Manuel Belgrano, destacando las dos figuras de nuestra historia que fueron defensoras de derechos e ideólogos fundamentales de la Revolución de Mayo de 1810.

Los profesores del Centro Educativo de Nivel Secundario N°455 investigaron junto a sus alumnos sobre los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Desde abril y en el marco del proyecto “Pensar Malvinas, pensar la patria”, reflexionaron sobre la Guerra de Malvinas en las diferentes asignaturas y expusieron sus trabajados durante las clases. Las profesoras María Laura Risueño, Noelia Ojeda, Andrea Smith y Valeria Dilacio, de las áreas Historia, Educación Cívica, Inglés, Lengua y Literatura, Matemáticas respectivamente, llevaron adelante el proyecto en el que participan todos los docentes.

Así al finalizar el acto protocolar expusieron el cronograma de situaciones bélicas en Malvinas, la cobertura mediática y los invisibilizados en la Guerra de Malvinas, al respecto, Mauro, uno de los estudiantes, destacó que “nuestros héroes son mujeres y diversidad. A pesar de haber sido reconocidas por el Estado fueron invisibilizadas públicamente, reproduciendo el imaginario de la guerra como un territorio exclusivo de los varones. Así también se ocultó y oculta la participación de diversidades sexo genérica como Jennifer Gabriela Aranda, travesti, intersexual, activista por los derechos humanos de las personas trans y travestis y ex combatientes de Malvinas, quien participó de la guerra en continente. Forzada a hormonizarse para “normalizarla como varón”, tuvo que ser protagonista de un conflicto bélico, al mismo tiempo que era oprimida su identidad y sus sentimientos. A ellos nuestro reconocimiento”.

Por otra parte, se presentó la obra de teatro “Museo de la Memoria” que estuvo a cargo de la profesora María Inés Banegas y representó, cargada de emociones, lo que vivió la sociedad y soldados durante la lucha.

Finalmente, fue invitado el veterano de guerra Raúl Torrecilla que expuso una muestra fotográfica con casi 100 imágenes que fueron tomadas en el 2011 cuando volvió con otros veteranos a las islas. “Recibimos más de 3.000 impactos de artillería desde el mar, pero los ingleses no desembarcaron en Bahía Fox. No teníamos artillería de campaña donde estábamos nosotros, lo único que teníamos era un mortero de 60 mm que tenía un alcance de 3 km y la Fragata Inglesa nos estaba tirando de 10 a 12 km, imposible poder llegar a ellas”, relató con detalles Torrecillas y continuó su explicación de la situación poniendo el acento en que “no desembarcan porque a nuestro jefe se le ocurrió la buena idea de hacer cañones simulados con caños negros de PVC y tambores de 200 litros. Hicimos varios de ello, normalmente todos los días a las 11 de la mañana pasaba un avión inglés y fotografiaba toda la zona. Ellos no sabían si esos cañones eran reales o no. Al día quince, cuando nos tomaron prisioneros, le pidieron a nuestro superior que les entregue el material pesado. Y el jefe del dijo que vaya a verlos que no tenía armas pesadas. Disfruté ver la sorpresa del inglés” explicó Torrecilla.

El director del Cens Nº 455, Ezequiel Maitini, se mostró muy emocionado por el compromiso de los profesores y estudiantes y destacó el valor de los veteranos y la importancia de que se los reconozca.