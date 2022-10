Los equipos olavarrienses se refuerzan para el Federal Amateur de fútbol

De cara a lo que será el Torneo Regional Federal Amateur 2022/23 de Fútbol -el cual iniciará el próximo sábado 15 de octubre-, Estudiantes, Ferro, Racing, Embajadores y El Fortín, incorporaron tanto jugadores foráneos como del medio local.

Los equipos de Olavarría que más se reforzaron para este certamen fueron el Bataráz y el Carbonero. Por el lado de Estudiantes, se incorporaron el arquero Exequiel Damiano, los defensores Adrián Reta (ex Banfield y Platense, proveniente de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi) y Felipe Gandolfo, los volantes Facundo Pérez (de 22 años, procedente de Tandil), Facundo Cortadi (ex Ferro Carril Sud de Olavarría) y Mariano Flores (de 23 años, proviene de Alumni de Azul), y el delantero Gonzalo Saúl Gómez (de 35 años, proviene de Garmense de la Liga de Tres Arroyos, de la cuál es el vigente goleador).

Por su parte, Ferro Carril Sud sumó a los ex fortineros Emiliano y Facundo Piecenti, Gabriel Rivas (atacante ex Loma Negra y Ciudad de Bolívar), Lucas Gabriel Scarnato (delantero que viene de jugar en San Miguel), Leandro Caballero (defensor central ex UAI Urquiza), Facundo Charmelo (arquero) y Federico Cataldi (defensor de 26 años, procedente de CADU).

Mientras que por el lado del búnker Chaira, se sumaron al actual plantel los jugadores Sergio Valdéz (delantero proveniente de Atlético Hinojo y actual goleador de la Liga de Fútbol de Olavarría), Manuel Montiel (atacante de 33 años que viene de jugar en Argentinos de 25 de Mayo), Diego Barzola (defensor ex Embajadores), Rubén Darío Tarasco (delantero oriundo de Sunchales, de 27 años, ex 12 de Octubre de Paraguay) y Diego Martin Frías (ex Ferro y El Fortín, proveniente de La Plata FC).

En lo referente al Club Embajadores, se reforzó -hasta el momento- con los delanteros Juan José Longhini (de paso por varios clubes de Olavarría y viene de jugar en Gimnasia de Tandil) y Juan Fernández (ex Ferro Carril Sud y Liga de Fútbol de Azul) y el arquero Maximiliano Barragán (de último paso por Loma Negra).

Finalmente, el equipo Fortinero que dirige Pablo Burghini incorporó a Raúl Tortorella (delantero de 27 años, ex Loma Negra, y de último paso Independiente de Chillar), Nahuel Ferreyra (volante proveniente de Las Flores) y los ex Loma Negra Alexis Guzmán (volante) y Félix Galván (defensor).

En el inicio del Torneo Regional Federal Amateur, Estudiantes y El Fortín tendrán fecha libre. Mientras que Racing y Embajadores se enfrentarán el venidero sábado 15/10, desde las 17:00 horas en el Estadio “José Buglione Martinese”. Por su parte, Ferro enfrentará de local a Bancario de Bolívar, el domingo 16/10 a partir de las 17:00 hs.