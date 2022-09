Los equipos olavarrienses conocieron sus rivales de cara al Regional Federal Amateur de fútbol

Racing, Embajadores y El Fortín estarán en una zona, mientras que Estudiantes y Ferro irán en otra en la primera fase que comienza el 16 de octubre.

Racing, Embajadores y El Fortín competirán en el mismo grupo, con Sportivo San Cayetano, mientras que Ferro Carril Sud y Estudiantes integrarán su zona con los dos equipos de Bolívar (en principio Empleados de Comercio por mérito deportivo y la restante a resolver ya que varios clubes pidieron licencia y hay cupo para uno).

En el listado OFICIAL hubo SORPRESAS, ya que varios clubes fueron excluídos de participar debido a que LAS LIGAS DE ORIGEN donde participan NO HOMOLOGARON sus torneos ante el Consejo Federal o a que los CLUBES NO TENIA LA DOCUMENTACION AL DIA. Recordemos que el NO cumplimiento de ambas condiciones exigidas por el ente afista son excluyentes para tomar parte del TRFA. Esta situación se dio principalmente en la Provincia de Buenos Aires, donde habia mayor cantidad de equipos pre-inscriptos. ( Ascenso del Interior).

Lo precedente originó dudas en cuanto al Club Social y Deportivo El Fortín, aunque desde la Liga de Fútbol se confirmó que la entidad de la Avenida Urquiza está habilitada. ( La publicación original del Consejo Federal fue la que planteó la disyuntiva. )

REGION PAMPEANA SUR



ZONA 4

LIGAS CLUBES

LIGA DE FÚTBOL DE OLAVARRÍA RACING ATLETIC CLUB

LIGA DE FÚTBOL DE OLAVARRÍA EMBAJADORES DE OLAVARRÍA

LIGA DE FÚTBOL DE OLAVARRÍA EL FORTIN DE OLAVARRIA

LIGA NECOCHEA DE FÚTBOL SPORTIVO SAN CAYETANO

1ra. fecha – Domingo 16/10/22

RACING O. vs. EMBAJADORES

EL FORTIN vs. SAN CAYETANO

2da. fecha – Domingo 23/10/22

SAN CAYETANO vs. RACING O.

EMBAJADORES vs. EL FORTIN

3ra. fecha – Domingo 30/10/22

RACING O. vs. EL FORTIN

SAN CAYETANO vs. EMBAJADORES

ZONA 5

LIGAS CLUBES

LIGA DE FÚTBOL DE OLAVARRÍA FÚTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD

LIGA DE FÚTBOL DE OLAVARRÍA ATLÉTICO ESTUDIANTES

LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

1ra. fecha – Domingo 16/10/22

FERRO C. S. vs. ESTUDIANTES O.

1 vs. 2

2da. fecha – Domingo 23/10/22

2 vs. FERRO C. S.

ESTUDIANTES O. vs. 1

3ra. fecha – Domingo 30/10/22

FERRO C. S. vs. 1

2 vs. ESTUDIANTES O.

Fuente: Ascenso del Interior