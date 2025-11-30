Tras perder ante Club Barrio Alegre, el equipo olavarriense Los De Siempre se quedó con el segundo puesto del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de la Asociación de Básquetbol de Trenque Lauquen – ABTL.

El conjunto anfitrión de Barrio Alegre le ganó el tercer y decisivo punto de las finales al elenco de Olavarría. En este sentido y con parciales de 19-13, 36-31 y 56-55, el equipo de Trenque Lauquen terminó imponiéndose 79 a 68. Así y con la serie ganada por 2-1, gritó campeón en su casa.

Párrafo a parte para Los De Siempre que realizó -en su primera incursión en la ABTL- un gran torneo de principio a fin. En este sentido y tras haber ganado la Zona Este del certamen, los olavarrienses tuvieron una más que positiva fase de playoff para llegar a las finales; donde le sacaron el invicto de local a quien se convirtió en el nuevo campeón de Trenque Lauquen.

El plantel de «Los De Siempre» esta integrado por: Aldo Alveza, Facundo Alberca, Bruno González, Mateo Pinini, Matías Menón, Matías Lerchundi, Bruno Gómez, Valentín Lucini, Cristian Suárez, Joaquín Delfino, Gaetano Leuful, Tomás Duca, Iván Maximiliano, Agüero e Ignacio Quintana. DT.: Mariano Arrondo. Asistente: Nicolás Cruz.