Los concejales Inés Creimer y Gastón Sarachu recorrieron Loma Negra y visitaron la Unidad Sanitaria

Durante la mañana de este viernes los concejales del bloque Foro Olavarría FR en el interbloque Frente de Todos, Inés Creimer y Gastón Sarachu recorrieron la localidad y mantuvieron un encuentro con trabajadoras de la Unidad Sanitaria N°21 Loma Negra.

Los concejales del Foro Olavarría FR explicaron que ‘’A partir de diversas preocupaciones que vienen planteando los vecinos, retomamos las visitas presenciales a las localidades del Partido y así acompañar las demandas de los vecinos y vecinas’’. A este pedido se suman otros reclamos para mejorar la atención de la salud.

“En la Unidad de Atención Primaria de Loma Negra no hay atención de un médico generalista” dijo la concejala Inés Creimer, en coincidencia con los reclamos de los vecinos. ‘’Vemos dificultades para cubrir las guardias médicas, que a raíz de las licencias, y vacaciones de trabajadores de la salud, el Gobierno Municipal no designó personal para cubrir la ausencia del mismo” , sostuvo la concejal. Profundizando en las problemáticas planteadas por los vecinos de la localidad de Loma Negra, Creimer explicó que “la Unidad Sanitaria no cuenta con un médico para la atención de las personas por lo que deben trasladarse al Hospital Municipal ‘Dr. Hector M. Cura’ de Olavarría para ser atendidas”.

La Unidad de Atención Primaria también presenta dificultades en la sanitización de las salas de atención por la falta de personal de limpieza, sólo cuenta con una enfermera y desde hace tiempo los vecinos de la Loma Negra vienen reclamando la presencia permanente de un médico.

“Entendemos que es una comunidad importante de nuestro Partido, con un gran movimiento productivo y una población que se siente postergada en un derecho básico como es la atención de la salud”, concluyó Creimer.

Por su parte, el concejal Gaston Sarachu expresó que “el Concejo Deliberante ha tratado en varias oportunidades estos problemas en las localidades” y señaló que “vamos a reiterar la solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal para que arbitre los medios y hechos necesarios a fin de garantizar la presencia de un médico generalista en la Unidad Sanitaria N°21 de Loma Negra”.