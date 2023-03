Los Certificados Únicos de Discapacidad ya no tendrán plazo de vencimiento

Los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) no tendrán plazo de vencimiento a partir de hoy y prevén instancias de “acompañamiento y actualización” con una periodicidad entre los 5 y 15 años, según una resolución adoptada por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

En la actualidad, “un millón y medio de personas tienen CUD, una ‘herramienta voluntaria’, de tramitación gratuita, que es la puerta de acceso para muchos de los derechos de las personas con discapacidad”, el director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga.

“La idea es que esto nos permita avanzar hacia ampliar los niveles de la población certificada. En Argentina, hay cerca de cinco millones de personas con discapacidad”, completó.

Con la medida, publicada en la Resolución 322/2023, apuntan a una “nueva dinámica de vinculación” de las personas con discapacidad con los procesos de certificación “desburocratizada y con mayor presencia del Estado en el acompañamiento permanente de las personas con discapacidad y sus familias”, precisaron desde el organismo estatal.

En la primera etapa, de implementación inmediata, los CUD se emitirán sin plazo de vencimiento, tanto en su versión física como digital, y prevén un período en el que el Estado tomará contacto con la persona con discapacidad para acompañarla y mantener sus datos actualizados, detallaron.

Las instancias de acompañamiento y actualización se efectivizarán “con una periodicidad entre los 5 y 15 años -en todos los casos-, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente”.

“Cuando el CUD se vencía y las personas no tenían la posibilidad de renovar porque el sistema de salud estaba explotado, no podían acceder a los turnos, e iban a una Junta Certificadora y les daban el turno para la renovación para tres o seis meses después, las personas quedaban fuera del sistema de prestaciones. La fecha de vencimiento -del CUD- estaba operando como una interrupción total de todas las prestaciones. Esto no va a ocurrir más. Esta actualización nos permite contar con una herramienta menos burocrática, más moderna y más sencilla”, explicó el directivo.

Entre las dificultades que los solicitantes del CUD estaban atravesando, según Galarraga, estuvieron las de que las Juntas de certificación le quedaran lejos del domicilio, la reducida cantidad de Juntas en el país para la cantidad de población, que el trámite de renovación del CUD implicara llevar “de cero” todos los estudios, entre otros.

Para las personas que ya tienen CUD por vencer, “la fecha que tienen de vencimiento operará como fecha de actualización”, explicó Galarraga.

Entre las novedades, también planificaron la innovación tecnológica para la agilización de los trámites vinculados con la certificación.

Por último, en la plataforma Mi Argentina seguirá estando disponible el CUD en formato digital con la misma validez que el formato en papel.