Loma Negra y UNICEN lanzan “Lomatón”: Un hackatón para estudiantes con ideas innovadoras

La Fundación Loma Negra y la Facultad de Ingeniería invitan a estudiantes de carreras técnicas de Olavarría a participar en una experiencia colaborativa de 48 horas, del 1 al 2 de septiembre, para resolver desafíos industriales relacionados con gestión, productos, procesos y sustentabilidad.

Con el objetivo de impulsar la innovación y conectar el talento local con las necesidades de la industria, la Fundación Loma Negra y la Facultad de Ingeniería de la UNICEN se unen para organizar el “Lomatón“. Este evento, en formato de “hackatón”, se desarrollará los días 1 y 2 de septiembre en el complejo universitario de la UNICEN en Olavarría, en el marco de la semana de la industria.

El “Lomatón” es una experiencia colaborativa de 48 horas donde equipos de participantes trabajarán intensamente para generar ideas innovadoras y disruptivas que respondan a desafíos concretos de la industria.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a estudiantes, docentes e investigadores de diversas instituciones de Olavarría:

UNICEN (sede Olavarría): Estudiantes universitarios, docentes e investigadores de todas las carreras técnicas.

Estudiantes universitarios, docentes e investigadores de todas las carreras técnicas. Instituto Tecnológico de Olavarría (ITECO): Estudiantes de las Tecnicaturas Superior en Automatización y Control y Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial.

Estudiantes de las Tecnicaturas Superior en Automatización y Control y Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial. Instituto Superior de Formación Técnica N°130 de Olavarría: Estudiantes de Análisis de Sistemas.

La participación en el “Lomatón” es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: Inscripción LOMATON 2025. El plazo de inscripción vence el 18 de agosto.

Desafíos y Reconocimientos

Los equipos deberán trabajar sobre ocho desafíos propuestos por la organización, que abordarán áreas clave como:

Tecnologías de gestión

Productos

Procesos

Sustentabilidad

Las propuestas que resulten seleccionadas serán prototipadas con la asistencia técnica necesaria. El jurado, encargado de proponer los desafíos y evaluar las ideas, estará compuesto por directivos y técnicos de Loma Negra, aliados estratégicos y expertos externos.

Para conocer los requisitos detallados de participación y el desglose de los desafíos, se pueden consultar las bases y condiciones disponibles aquí: Ver bases y condiciones.

Para información adicional, los interesados pueden comunicarse a: contacto@fundacionlomanegra.org.ar