Loma Negra lanza la cuarta edición de su programa para capacitar a mujeres en la construcción

A través de “Mujeres en Concreto”, 65 mujeres de Tigre, Ramallo y Zapala se formarán en albañilería, buscando fortalecer sus capacidades laborales y de autoconstrucción. Desde su inicio en 2022, el programa ha capacitado a 136 mujeres.

La Fundación Loma Negra puso en marcha la cuarta edición de su programa “Mujeres en Concreto”, una iniciativa diseñada para capacitar a mujeres en oficios de la industria de la construcción. En esta ocasión, 65 mujeres recibirán formación en albañilería, un área con gran demanda para la inserción laboral y la autoconstrucción.

Las capacitaciones se llevan a cabo de manera simultánea en tres localidades donde la empresa tiene presencia: Tigre y Ramallo en la provincia de Buenos Aires, y Zapala en Neuquén. El proyecto se realiza en colaboración con centros de formación profesional locales, como el Taller Nuestra Señora de Fátima, el CFP N°401 de Ramallo y el CFP N°15 en Zapala.

Desde su creación en 2022, “Mujeres en Concreto” ha formado a un total de 136 mujeres en distintas especialidades. La edición actual no solo busca impulsar la inserción laboral, sino también dotar a las participantes de herramientas para el control de obra y proyectos de autoconstrucción, respondiendo a una necesidad identificada en las comunidades.

El programa combina clases teóricas con prácticas y, en esta edición, suma la participación de clientes de la empresa para reforzar la cadena de valor y crear más oportunidades de empleo. “El interés y la lista de espera que tenemos hoy confirman que este Programa responde a una necesidad real y abre nuevas posibilidades para muchas mujeres”, destacaron desde la Fundación Loma Negra.