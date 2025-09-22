Loma Negra invita a disfrutar de una nueva edición de la “Fiesta de la Torta Frita”

El evento se realizará este domingo en la Plaza Libertad, con stands de instituciones locales, shows de música en vivo y la venta de tortas fritas artesanales, incluyendo una opción sin TACC.

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de la “Fiesta de la Torta Frita”, un evento que se celebrará este domingo 28 de septiembre en la Plaza Libertad de Loma Negra. La jornada, organizada en conjunto con la Delegación de la localidad, contará con una variada propuesta para toda la familia.

A partir de las 14:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de stands de venta a cargo de numerosas instituciones, que ofrecerán sus tortas fritas con un estilo propio, preparadas y cocinadas en el lugar. Cabe destacar que, pensando en la inclusión, habrá un puesto especial con tortas fritas aptas para personas celíacas.

El evento contará con un escenario principal que presentará a artistas locales, además de stands de artesanos, emprendedores y cerveceros. Para los más chicos, se dispondrá de un espacio con inflables y juegos.

Cronograma de actividades

14:00 hs: Apertura del evento.

14:30 hs: Música en vivo con "Los De Ahora".

15:30 hs: Actuación de "La Huella – Cuarta Justa".

16:25 hs: Callejeada con Batucada.

16:35 hs: Sorteos.

17:00 hs: Show de "Los Chuma".

17:45 hs: Sorteos.

18:30 hs: Presentación de "Los Bredda".

19:30 hs: Sorteos.

20:00 hs: Cierre a cargo de "Alma De Benjamín".