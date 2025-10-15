Loma Negra Impulsa el Debate sobre el Futuro Laboral con Jóvenes de Olavarría y Otras Siete Provincias

La empresa realiza encuentros con estudiantes secundarios para debatir sobre trabajos emergentes, tecnología, innovación y emprendimiento. Más de 3.100 jóvenes de todo el país participan en la iniciativa.

Loma Negra está llevando a cabo, durante este mes de octubre, una serie de encuentros federales enfocados en debatir con jóvenes que están finalizando la escuela secundaria sobre los desafíos del futuro laboral.

La iniciativa se centra en analizar temas cruciales como:

Los trabajos emergentes y el avance de la tecnología.

y el avance de la tecnología. La importancia de la colaboración y el valor de la innovación .

y el . Los desafíos de emprender.

Los encuentros se desarrollan en todas las ciudades donde la compañía tiene operaciones, abarcando localidades como Olavarría, Barker, Cañuelas y Ramallo (Provincia de Buenos Aires), Ciudad de Buenos Aires, y las capitales de Catamarca (San Fernando del Valle de Catamarca), San Juan (San Juan) y Neuquén (Zapala).

La propuesta está dirigida a una amplia audiencia de más de 3.100 jóvenes provenientes de 34 escuelas, que previamente participaron en los 441 talleres del Programa Puente. En cada comunidad, participan del debate referentes sociales, políticos y empresariales locales.

El objetivo de Loma Negra es fomentar un espacio de reflexión y diálogo sobre cómo las nuevas generaciones pueden prepararse para un mundo laboral en constante transformación.