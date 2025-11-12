El aniversario de la localidad serrana será este domingo 16 de noviembre en la Plaza Libertad, a partir de las 14 horas. Habrá gastronomía (incluyendo opciones sin TAAC), 80 artesanos y el gran cierre musical a cargo de “La Roland”.

El Municipio invita a toda la comunidad a participar en la celebración del 122° aniversario de Loma Negra. La gran fiesta, organizada junto a la Delegación e instituciones locales, se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre en la Plaza Libertad de la localidad serrana.

El evento es gratuito, apto para toda la familia e inicia a partir de las 14:00 horas, con una variada oferta cultural, recreativa y gastronómica.

 

Lo Destacado de la Jornada

  • Gastronomía Inclusiva: Las instituciones locales ofrecerán una variada oferta de comidas, con la importante inclusión de productos sin TAAC (libres de gluten).
  • Emprendedores: Se contará con la participación de aproximadamente 80 artesanos y emprendedores que expondrán sus productos en la plaza.

 

Acto Protocolar y Desfile

Los momentos centrales del aniversario se concentrarán en la tarde:

  • 18:00 horas: Acto protocolar, con palabras alusivas, entrega de reconocimientos y el tradicional corte de la torta de cumpleaños.
  • 19:00 horas (aprox.): Inicio del desfile cívico-militar.

 

Grilla de Shows Musicales y Artísticos

La música en el escenario comienza a las 15:15 hs. y se extiende hasta la noche:

Hora Artista / Propuesta Género
15:15 Grupo Troupe Dance y Callejeada con Batucada Danza / Ritmo
15:40 Grupo 100 % Salay Danza Folklórica
15:50 Mago Eddy Entretenimiento
16:30 “Los Chuma” Música Regional
17:30 Verano Dorado Dance y Danza Árabe Denisa Sibila Danza
18:40 Tango (Graciela y Santiago) Danza
19:30 Rock Fabricio Nicolas Gocella Rock
19:50 “Cumbia el Bloke” Cumbia
20:30 La Roland Cierre Musical
