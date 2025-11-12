El aniversario de la localidad serrana será este domingo 16 de noviembre en la Plaza Libertad, a partir de las 14 horas. Habrá gastronomía (incluyendo opciones sin TAAC), 80 artesanos y el gran cierre musical a cargo de “La Roland”.
El Municipio invita a toda la comunidad a participar en la celebración del 122° aniversario de Loma Negra. La gran fiesta, organizada junto a la Delegación e instituciones locales, se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre en la Plaza Libertad de la localidad serrana.
El evento es gratuito, apto para toda la familia e inicia a partir de las 14:00 horas, con una variada oferta cultural, recreativa y gastronómica.
Lo Destacado de la Jornada
- Gastronomía Inclusiva: Las instituciones locales ofrecerán una variada oferta de comidas, con la importante inclusión de productos sin TAAC (libres de gluten).
- Emprendedores: Se contará con la participación de aproximadamente 80 artesanos y emprendedores que expondrán sus productos en la plaza.
Acto Protocolar y Desfile
Los momentos centrales del aniversario se concentrarán en la tarde:
- 18:00 horas: Acto protocolar, con palabras alusivas, entrega de reconocimientos y el tradicional corte de la torta de cumpleaños.
- 19:00 horas (aprox.): Inicio del desfile cívico-militar.
Grilla de Shows Musicales y Artísticos
La música en el escenario comienza a las 15:15 hs. y se extiende hasta la noche:
|Hora
|Artista / Propuesta
|Género
|15:15
|Grupo Troupe Dance y Callejeada con Batucada
|Danza / Ritmo
|15:40
|Grupo 100 % Salay
|Danza Folklórica
|15:50
|Mago Eddy
|Entretenimiento
|16:30
|“Los Chuma”
|Música Regional
|17:30
|Verano Dorado Dance y Danza Árabe Denisa Sibila
|Danza
|18:40
|Tango (Graciela y Santiago)
|Danza
|19:30
|Rock Fabricio Nicolas Gocella
|Rock
|19:50
|“Cumbia el Bloke”
|Cumbia
|20:30
|La Roland
|Cierre Musical