El Municipio de Olavarría y las instituciones locales invitan a la comunidad a participar de una jornada de propuestas culturales, recreativas y una variada oferta gastronómica que comenzará a las 14:00 horas.

Loma Negra. La comunidad de Olavarría y la región está invitada a la celebración del 122° aniversario de Loma Negra, que se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre en la Plaza Libertad de la localidad serrana.

El evento, organizado de manera conjunta por el Municipio, la Delegación Municipal de Loma Negra, la Casa de la Cultura y Turismo, y las instituciones locales, comenzará a partir de las 14:00 horas.

Agenda del Festejo

Durante toda la jornada, la Plaza Libertad contará con puestos de artesanos y emprendedores, además de una variada oferta gastronómica a cargo de las instituciones locales, que incluirá productos sin TAAC (sin TACC) para ofrecer alternativas aptas.

Acto Protocolar y Desfile

18:00 horas: Acto protocolar con palabras alusivas, el tradicional corte de la torta de cumpleaños y entrega de reconocimientos.

19:00 horas (aproximadamente): Inicio del desfile de las instituciones de la localidad.

Shows Musicales y Artísticos

Las presentaciones artísticas y musicales se iniciarán a partir de las 14:30 horas, con el siguiente cronograma:

Horario Presentación 14:30 horas Los de Ahora 15:40 horas Grupo 100% Salay 16:00 horas Mago Eddy 16:50 horas Los Chuma 17:40 horas Verano Dorado Dance 17:50 horas Danza recreativa Sibila Loma Negra 18:40 horas Caporales Sangre Morena 19:30 horas Rock Gocella Nicolás 20:15 horas Cumbia El Bloke 21:00 horas La Roland