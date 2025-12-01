El Municipio de Olavarría y las instituciones locales invitan a la comunidad a participar de una jornada de propuestas culturales, recreativas y una variada oferta gastronómica que comenzará a las 14:00 horas.

Loma Negra. La comunidad de Olavarría y la región está invitada a la celebración del 122° aniversario de Loma Negra, que se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre en la Plaza Libertad de la localidad serrana.

El evento, organizado de manera conjunta por el Municipio, la Delegación Municipal de Loma Negra, la Casa de la Cultura y Turismo, y las instituciones locales, comenzará a partir de las 14:00 horas.

Agenda del Festejo

Durante toda la jornada, la Plaza Libertad contará con puestos de artesanos y emprendedores, además de una variada oferta gastronómica a cargo de las instituciones locales, que incluirá productos sin TAAC (sin TACC) para ofrecer alternativas aptas.

Acto Protocolar y Desfile

  • 18:00 horas: Acto protocolar con palabras alusivas, el tradicional corte de la torta de cumpleaños y entrega de reconocimientos.

  • 19:00 horas (aproximadamente): Inicio del desfile de las instituciones de la localidad.

Shows Musicales y Artísticos

Las presentaciones artísticas y musicales se iniciarán a partir de las 14:30 horas, con el siguiente cronograma:

Horario Presentación
14:30 horas Los de Ahora
15:40 horas Grupo 100% Salay
16:00 horas Mago Eddy
16:50 horas Los Chuma
17:40 horas Verano Dorado Dance
17:50 horas Danza recreativa Sibila Loma Negra
18:40 horas Caporales Sangre Morena
19:30 horas Rock Gocella Nicolás
20:15 horas Cumbia El Bloke
21:00 horas La Roland
