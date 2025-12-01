El Municipio de Olavarría y las instituciones locales invitan a la comunidad a participar de una jornada de propuestas culturales, recreativas y una variada oferta gastronómica que comenzará a las 14:00 horas.
Loma Negra. La comunidad de Olavarría y la región está invitada a la celebración del 122° aniversario de Loma Negra, que se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre en la Plaza Libertad de la localidad serrana.
El evento, organizado de manera conjunta por el Municipio, la Delegación Municipal de Loma Negra, la Casa de la Cultura y Turismo, y las instituciones locales, comenzará a partir de las 14:00 horas.
Agenda del Festejo
Durante toda la jornada, la Plaza Libertad contará con puestos de artesanos y emprendedores, además de una variada oferta gastronómica a cargo de las instituciones locales, que incluirá productos sin TAAC (sin TACC) para ofrecer alternativas aptas.
Acto Protocolar y Desfile
-
18:00 horas: Acto protocolar con palabras alusivas, el tradicional corte de la torta de cumpleaños y entrega de reconocimientos.
-
19:00 horas (aproximadamente): Inicio del desfile de las instituciones de la localidad.
Shows Musicales y Artísticos
Las presentaciones artísticas y musicales se iniciarán a partir de las 14:30 horas, con el siguiente cronograma:
|Horario
|Presentación
|14:30 horas
|Los de Ahora
|15:40 horas
|Grupo 100% Salay
|16:00 horas
|Mago Eddy
|16:50 horas
|Los Chuma
|17:40 horas
|Verano Dorado Dance
|17:50 horas
|Danza recreativa Sibila Loma Negra
|18:40 horas
|Caporales Sangre Morena
|19:30 horas
|Rock Gocella Nicolás
|20:15 horas
|Cumbia El Bloke
|21:00 horas
|La Roland