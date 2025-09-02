Loma Negra celebra el Día del Inmigrante con un acto en la Plaza de los Inmigrantes

El evento, organizado por la Municipalidad de Olavarría y la Casa de la Cultura de Loma Negra, se realizará este jueves 4 de septiembre y contará con la participación de autoridades, colectividades y escuelas.

La Municipalidad de Olavarría y la Casa de Cultura y Turismo de Loma Negra invitan a la comunidad a participar del acto por el Día del Inmigrante, que tendrá lugar este jueves 4 de septiembre a las 14:30 horas en la Plaza de los Inmigrantes de la localidad.

El evento contará con la presencia de autoridades municipales, concejales, representantes de la Unión de Colectividades, entidades educativas y agrupaciones de la comunidad. En el marco de la ceremonia, se colocará una ofrenda floral y se realizarán discursos alusivos que buscan honrar el aporte histórico y cultural de los inmigrantes en nuestro país y, en particular, en el partido de Olavarría.

El Día del Inmigrante, establecido por decreto en 1949, conmemora el decreto de 1812 que fomentó la inmigración. Este principio, que quedó reflejado en la Constitución Nacional, reconoce el valor de quienes llegaron a la Argentina y, con su trabajo y tradiciones, ayudaron a forjar la identidad del país.

El acto protocolar en Loma Negra será parte de las actividades que se realizarán durante todo el Mes del Inmigrante, que incluirán un ciclo de cine, una feria gastronómica, presentaciones de música y danzas, y una muestra de objetos y trajes típicos en el Centro Cultural San José.