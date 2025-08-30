Llega la Tormenta de Santa Rosa: el SMN emite alerta por fuertes lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un fin de semana inestable, con un alerta por precipitaciones para la tarde del domingo y tormentas para la madrugada del lunes, que podrían incluir ráfagas y granizo.

La tradicional Tormenta de Santa Rosa se hará sentir este fin de semana en la región, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La entidad emitió una alerta por lluvias y tormentas que afectarán la zona entre la tarde del domingo 31 de agosto y la madrugada del lunes 1 de septiembre.

Para la tarde del domingo, se espera un alerta por lluvias. Se prevén precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, con valores de lluvia acumulada que podrían oscilar entre 30 y 50 mm. El SMN no descarta la posibilidad de que se registre alguna tormenta aislada.

El pronóstico indica que las lluvias aisladas podrían comenzar ya en lo que resta del sábado y continuarán durante todo el día domingo.

Por su parte, el lunes se presentará con un alerta por tormentas durante la madrugada y la mañana. Se anticipan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados de forma puntual. Hacia la tarde, se espera una mejora en las condiciones del tiempo.