Llega la 19ª edición de la Correcaminata de la Residencia Universitaria

La tradicional prueba de Olavarría tendrá un circuito competitivo de 5KM y una caminata recreativa, convocando a deportistas y la comunidad universitaria. Habrá sorteo de una bicicleta entre los participantes.

El próximo sábado 1 de noviembre se llevará a cabo la 19ª edición de la Correcaminata de la Residencia Universitaria. El evento está abierto a deportistas de toda la región, familiares, amigos y la comunidad universitaria.

Detalles de la Carrera

Modalidades: La jornada incluye una prueba atlética competitiva de 5KM y una caminata recreativa .

La jornada incluye una prueba atlética y una . Punto de Encuentro: Los participantes se reunirán en la intersección de Pueyrredón y Circunvalación .

Los participantes se reunirán en la intersección de . Fiscalización: La supervisión de la competencia estará a cargo del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO).

Inscripción y Premios

La inscripción para participar ya se encuentra abierta a través de un formulario online.

Entre todos los participantes inscriptos, se sorteará una bicicleta, gentileza de la Fundación de Ingeniería para la Innovación.