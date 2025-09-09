Llega “Flor de Feria”, una nueva propuesta para emprendedores en Olavarría

Este domingo 14 de septiembre se realizará la primera edición del evento, que reunirá a más de 20 emprendedores locales en un espacio de diseño, artesanías y gastronomía.

El próximo domingo 14 de septiembre, la ciudad será testigo de la primera edición de “Flor de Feria”, una nueva propuesta para potenciar el talento local y el comercio. El evento, que busca consolidarse como un encuentro mensual, se llevará a cabo de 14 a 20 horas en España 3049, con entrada libre y gratuita.

La feria reunirá a más de 20 emprendedores locales, quienes ofrecerán una variada gama de productos que incluyen diseño, artesanías, cosmética natural, gastronomía e indumentaria.

El objetivo de los organizadores es claro: impulsar el talento creativo y fortalecer el comercio de la ciudad. Se espera que esta primera edición sea el inicio de un nuevo espacio de encuentro y “buena energía” para toda la comunidad.