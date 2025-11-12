Más de 20 escuelas participarán este lunes 17 de noviembre, de 8 a 12 horas, en el evento coordinado por la Escuela Municipal de Ajedrez. ¡Que gane el mejor estratega!

Olavarría. La Municipalidad, a través de la Escuela Municipal de Ajedrez, ha organizado un gran Encuentro Intercolegial de Ajedrez que reunirá a más de veinte instituciones educativas de la ciudad y las localidades.

  • Día y Hora: Lunes 17 de noviembre, de 8:00 a 12:00 horas.
  • Lugar: Salón Rivadavia.

La propuesta contará con la participación de alumnos, profesores de la Escuela Municipal, maestras y directivos de las escuelas secundarias.

 

Escuelas Participantes

La lista de instituciones que moverán sus piezas incluye, entre otras:

  • Escuela Primaria N° 32
  • CEC 801
  • Colegio Estrada
  • Escuela Primaria N° 81
  • Escuela Primaria N° 24
  • Colegio Fray Mamerto Esquiú
  • Colegio Nuevas Lenguas
  • Escuela Primaria N° 14 (Sierras Bayas)
  • Escuela Primaria N° 79 (Loma Negra)
  • Escuela Primaria N° 51
  • Escuela Primaria N° 8

El encuentro promete ser una jornada de estrategia y concentración. ¡La hora de la siesta no es una opción para estos pequeños pensadores!

Compartir

Artículos relacionadosMás del autor