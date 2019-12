Liliana Swindt no pudo jurar como diputada por supuesta incompatibilidad por la Ley De Paridad De Género

La Olavarriense debía asumir esta tarde en el Congreso de la Nación, pero dicha acción se pospuso hasta que no se expida la Cámara Nacional Electoral.

Liliana Shwindt debía retornar al Congreso Nacional para ocupar el cargo de Diputada Nacional en reemplazo de Felipe Solá. La olavarriense, supuestamente estaba habilitada para jurar en el congreso por haber competido por el cargo, en el espacio 1País, en 2017.

Pero la polémica se desencadenó cuando otro legislador, Marcelo “Oso” Díaz del partido GEN, reclama la banca de Shwindt pidiendo que se respete la Ley De Paridad De Género argumentando que, como Felipe Solá abandonó su banca, el reemplazo debería ser un hombre y no una mujer.

El malestar de Shwindt se hizo ver en las redes sociales expresando “Bronca e impotencia. Me duele porque usan la Paridad en contra de las mujeres, pero el machismo sigue queriendo limitarnos.”

Por otra parte explicó “Como ustedes saben, ahora debería asumir nuevamente como diputada nacional, pero no. Llegó una notificación de la Justicia por una medida de carácter suspensivo a la sentencia que el juez dio en mi favor presentada por Marcelo “Oso” Díaz, del GEN que exige mi lugar usando la “paridad” a su favor y pasando por alto la ley de cupo . Y hasta que la Cámara Nacional Electoral no falle al respecto, no asumo, al igual que Adriana Cáceres del PRO. Somos dos mujeres a las que nos están quitando un derecho.”

Además detalló “A mi me corresponde por ley asumir en esa banca, en reemplazo del ex diputado y actual canciller, Felipe Solá. Y me corresponde porque yo ocupe el lugar consecutivo en la lista de candidatos a diputados nacionales de 2017 del espacio 1País, que fue conformada bajo la Ley de Cupo (que establecía un mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas).”

Por ultimo denunció “El problema es que tanto Díaz, como algunos inescrupulosos, quiere hacer valer la Ley de Paridad, reglamentada en marzo de este año. O sea, quieren usar la Ley de Paridad para una lista de Ley de Cupo y encima usar la paridad solo para darles las bancas a hombres.”