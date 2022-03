Liga Femenina de Básquet: Destacada fase regular de Quimsa

Con la joven olavarriense Lucía Juárez entre sus filas, Asociación Atlética Quimsa de Santiago del Estero logró la tercera posición en la temporada regular de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol 2022. El venidero viernes 1° de abril, darán inicio los playoffs.

Con un récord positivo de 5 triunfos y 4 derrotas (55,6% de efectividad), “La Fusión” sumó un total de 14 puntos para así culminar la etapa regular de la LFB en el tercer lugar de la tabla general. En base a mencionados datos estadísticos, quedó a tres unidades de Corrientes Básquet (el mejor equipo de la competición con un 88,9% de efectividad -8 triunfos en 9 presentaciones-).

En lo que respecta a Lucía “Lula” Juárez, para la oriunda de Olavarría es su segunda campaña consecutiva en la élite del básquetbol femenino argentino con la camiseta del conjunto santiagueño. Y en lo que fue la temporada regular 2022, la base de 20 años y 1.57 metros del altura -surgida de las divisiones formativas de Ferro Carril Sud- promedió 1.6 puntos (con un 40% de efectividad en tiros de campo) en 6.4 minutos de juego por partido.

Por otra parte, los playoffs de Cuartos de Final de la Liga Femenina quedó confeccionado de la siguiente manera: Corrientes Básquet (1°) vs. Los Indios (8°); Berazategui (2°) vs. Catamarca Basket (7°); Quimsa (3°) vs. Riachuelo de La Rioja (6°); y Obras Basket (4°) vs. Unión Florida (5°). Para “La Fusión”, la serie ante el equipo riojano -al mejor de dos partidos- comenzará el venidero viernes 1 de abril (desde las 21:30 horas en el Superdomo de La Rioja) y culminará el domingo 3 (21:30 hs. en el Ciudad de Santiago del Estero). En caso de ganar un cotejo cada equipo, se determinará la diferencia de puntos entre ambos encuentros; recordando que en caso de igualdad de puntos de diferencia, tendrá ventaja el equipo que haya finalizado en una mejor posición dentro de la fase regular.

Una vez finalizados estos cruces, llegará el momento de las Semifinales. Los cuatro ganadores de Cuartos de Final se ubicarán según las posiciones que obtuvieron en fase regular, jugando playoffs al mejor de dos (2) partidos y con el mismo formato. Los ganadores de las semifinales jugarán la gran Final por el campeonato, a partido único y determinando el campeón de la presente edición.