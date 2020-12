“Les pedimos a los vecinos que mañana eviten salir de sus casas”

En la noche de este sábado el intendente Ezequiel Galli encabezó una conferencia de prensa junto al Comité Operativo de Emergencia en el Cuartel de Bomberos por el alerta meteorológico que vive nuestro Partido.

El Intendente estuvo acompañado por el jefe del Cuartel de Bomberos Raúl Ferreyra, el Director de Defensa Civil Adrián Guevara, el Teniente Coronel Cristian Castellanos y representantes de la policía bonaerense y de Coopelectric.

Al inicio de la conferencia Galli agradeció a todos los que prestaron su apoyo durante toda la jornada para asistir a los vecinos que sufrieron las inclemencias del tiempo.

Acto seguido, el jefe del Cuartel de Bomberos Raúl Ferreyra detalló el trabajo que realizaron los bomberos voluntarios en todo el Partido y destacó el “excelente funcionamiento del Comité Operativo de Emergencia”.

El Director de Defensa Civil Adrián Guevara explicó que “hace unos días sabíamos que el clima no nos iba a acompañar y en el día de hoy pasamos de alerta amarillo a naranja, que implica más riesgo”.

“Estábamos al tanto que los vientos podían llegar a 100 km/h y así pasó porque hoy tuvimos ráfagas de 92 km/h. Para mañana el alerta se mantiene pero con menor intensidad”, agregó.

Ezequiel Galli, por su parte, contó que “más de 200 empleados municipales se pusieron a disposición para tratar de llevar soluciones a los vecinos que la estaban pasando mal producto del viento”.

“Los mayores problemas que sucedieron tuvieron que ver con el corte de suministro eléctrico pero con el correr de las horas la Cooperativa Eléctrica pudo ir restableciendo el servicio”, añadió.

Asimismo, el jefe comunal dijo que “afortunadamente no tenemos evacuados y los vecinos que sufrieron pérdidas materiales van a ser asistidos por el Municipio. La Secretaría de Desarrollo Social ya está trabajando junto a ellos”.

Finalmente, Ezequiel Galli explicó que “mañana personal de Obras Públicas junto a integrantes del Regimiento van a proceder a limpiar los parques públicos. Por eso pedimos que mañana no salgan de sus casas si no es necesario. Por un día les solicitamos que no hagan ejercicio en los Parques”.