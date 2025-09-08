Leonardo Yunger: “Recibí la confianza de los vecinos”

El primer candidato a concejal de Fuerza Patria celebró la victoria de su lista y destacó que el triunfo en Espigas, su localidad natal, es “histórico”.

Leonardo Yunger, primer candidato a concejal de Fuerza Patria, se hizo presente en el búnker del espacio alrededor de las 20:30 horas, en un ambiente de celebración tras conocerse los primeros datos que confirman el triunfo del oficialismo a nivel local.

“Recibí la confianza de los vecinos”, aseguró Yunger, quien expresó su alegría por el resultado y por el trabajo de las más de 400 personas, incluyendo fiscales, que participaron en la jornada electoral.

“Caminamos las calles, nos gusta el cuerpo a cuerpo, encontrarnos, abrazarnos y es lo que disfrutamos”, manifestó Yunger, visiblemente contento por el apoyo de la comunidad.

El candidato también se refirió al triunfo de su espacio en Espigas, su localidad de origen, y lo calificó como “algo histórico”, ya que hacía muchos años que el peronismo no ganaba allí. “Hoy recibí el apoyo de los vecinos que me vieron crecer”, sostuvo.

Yunger finalizó sus declaraciones haciendo hincapié en el objetivo de su lista: “Esto nos sirve para acompañar a Maxi, necesitamos esa fuerza dentro del Concejo. Lo que prometimos toda la campaña”.