Leo Yunger: “La expectativa es que podamos disfrutar de esta jornada democrática”

El primer candidato a concejal por Fuerza Patria votó en el Jardín de Infantes Nº 927 y agradeció a quienes garantizan el desarrollo de los comicios. También explicó cómo se resolvió la falta de autoridades de mesa.

Leo Yunger, primer candidato a concejal por el espacio Fuerza Patria, emitió su voto este domingo en el Jardín de Infantes Nº 927. Tras sufragar, expresó su gratitud a “toda la comunidad que está defendiendo estas elecciones”, destacando el trabajo de las más de 2.000 personas movilizadas entre mesas, instituciones educativas, directivos, fiscales y fuerzas de seguridad.

Yunger manifestó su expectativa de que “los vecinos y vecinas se acerquen, que podamos disfrutar de esta jornada de participación democrática que hemos podido lograr con los años y seguir manteniendo ya más de 40 años en nuestro país”.

En cuanto al desarrollo de la jornada, el candidato contó que su equipo ha acompañado a los fiscales de su espacio y logró cubrir todas las mesas. “Vamos a visitar a algunos de nuestros fiscales, vamos a estar ahí en el centro de cómputos también ayudando lo que haga falta”, agregó, y anticipó que esperarán los resultados al cierre de los comicios.

Falta de autoridades de mesa

Sobre la falta de autoridades de mesa en algunas instituciones, Yunger explicó que la situación “se resolvió como el mecanismo democrático que establece la ley, que es que los primeros electores que lleguen tengan que ponerse a cargo de la autoridad de mesa”. Indicó que en algunos casos fueron los primeros votantes y en otros, fiscales, quienes tomaron la responsabilidad.