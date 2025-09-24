Legisladores de UCR – Cambio Federal reclaman a Kicillof el envío del Presupuesto Provincial 2026

Tras analizar las cuentas nacionales, los bloques bonaerenses pidieron al Gobernador que presente el proyecto para que los intendentes puedan planificar. También exigieron la inclusión de obras paralizadas y beneficios por “zona fría”.

Los bloques de senadores y diputados provinciales de UCR – Cambio Federal mantuvieron una reunión de trabajo con los legisladores nacionales Nicolás Massot y Karina Banfi para analizar el reciente Presupuesto Nacional y coordinar una postura de reclamo al gobierno provincial.

Durante el encuentro, los representantes coincidieron en la urgencia de que el gobernador Axel Kicilloff envíe cuanto antes a la Legislatura el Presupuesto Provincial 2026, al considerarlo una herramienta central para la planificación de políticas públicas.

La senadora provincial Nerina Neumann Losada subrayó la necesidad de la herramienta provincial para la gestión local. “Es fundamental que, ahora que ya está presentado el Presupuesto Nacional, el Gobernador envíe el de la Provincia, para que los intendentes puedan trabajar mejor en sus respectivos presupuestos municipales”, sostuvo.

Reclamos a Nación: Obras y Zona Fría

La senadora Losada también detalló los reclamos que llevarán al debate del Presupuesto Nacional:

Obras Paralizadas: “Vamos a seguir reclamando por las obras de la provincia de Buenos Aires que Nación tiene frenadas ,” dijo, poniendo el foco en rutas y obras de infraestructura esenciales para el desarrollo productivo regional.

“Vamos a seguir reclamando por las obras de la provincia de Buenos Aires que ,” dijo, poniendo el foco en rutas y obras de infraestructura esenciales para el desarrollo productivo regional. Beneficios por Zona Fría: Además, exigió que se reincorporen los “beneficios que nos corresponden como zona fría y que el Gobierno Nacional eliminó del actual texto de Ley presentado”.

Los legisladores, incluidos los presidentes de los bloques, Diego Garciarena (Diputados) y Ariel Martínez Bordaisco (Senado), reafirmaron su compromiso de ejercer un control “serio y constructivo” sobre las cuentas públicas, buscando una asignación equitativa de recursos para todos los distritos bonaerenses.