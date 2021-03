Las internas trans de la Unidad N°2 recibieron los premios del concurso “Igual Bailamos 2020 III Edición”

Días pasados se llevó a cabo la entrega de premios del torneo “Igual bailamos 2020” que se realizó en el marco de las actividades organizadas por la Dirección de Cultura y Deporte, dependiente de la Subdirección General de Educación del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Se trata de la tercer edición en la que pudieron participar todas las personas privadas de libertad alojadas en Unidades de mujeres, anexos femeninos y dependencias con internas transgénero de la Provincia de Buenos Aires. Resultó ganador del evento el equipo de la Unidad 50, en tanto que las internas trans de la Unidad 2 de Sierra Chica fueron subcampeonas y Briana, una de sus integrantes, fue seleccionada como mejor bailarina.

Rocío Vaccaro, en representación de la Dirección de Cultura y Deporte, dependiente de la Subdirección General de Educación, fue la encargada de entregar el trofeo a Briana, como así también los diplomas a las bailarinas. En el momento de reconocimiento estuvieron presentes el Subdirector de Asistencia y Tratamiento Juan Echeverría y el Coordinador de Deportes Darío Alfonzo.

“Estuve nerviosa y ansiosa, pero ahora me siento orgullosa y quiero agradecer a todo el jurado. Me sorprendí por quedar seleccionada como mejor bailarina, porque hay muchas chicas que bailan muy bien, yo lo hago desde siempre, es una actividad que me gusta mucho. En la segunda coreografía, con la que participamos en la final, hubo más movimiento con sillas, globos y perreo”, explicó Briana.

El equipo subcampeón de la Unidad N°2 estuvo integrado por 7 personas del pabellón de diversidad de género. El armado y práctica de la nueva coreografía se realizó en cuatro días y en espacios ventilados, respetando los protocolos para covid-19.

La oficial Daniela Di Matteo, quien coordina las actividades del colectivo trans en la cárcel, las acompañó en los ensayos y posibilitó lo necesario para una nueva coreografía basada en el tema “TiK ToK”, el mismo incluyó sillas, luces, globos y un telón pintado, con un estilo mucho más descontracturado y urbano.

“Esta experiencia muestra lo bien que trabajan en equipo, lo mucho que pueden hacer si se apoyan y acompañan. Realmente se esforzaron y lo hicieron todo solas, yo sólo las acompañé, me siento orgullosa por lo que generaron. Todo el esfuerzo es de ellas”, destacó la oficial Di Matteo.