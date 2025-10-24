Las Escuelas Municipales de Artística Preparan su Gran Muestra Anual

El evento se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Habrá una muestra estática, teatro, talleres literarios y un escenario vivo con danza y música.

Las Escuelas Municipales de Artística se preparan para su tradicional muestra anual, titulada “Abracemos Cultura”, que se desarrollará en la Casa del Bicentenario.

La propuesta, destinada a toda la familia, tendrá lugar durante tres días, con entrada libre y gratuita:

Escenarios y Actividades Destacadas

La muestra contará con varios espacios activos, exhibiendo el trabajo realizado por los estudiantes en todas las disciplinas a lo largo del año:

Muestra Estática: Exhibición de trabajos artísticos elaborados por los estudiantes.

Escenario Interior: Se presentarán obras de teatro, se ofrecerán talleres al paso y se dictarán clases abiertas de diversas disciplinas de la danza.

Sala Auxiliar: Estará dedicada al taller literario, con propuestas para todo público.

Estará dedicada al , con propuestas para todo público. Escenario Exterior (Vivo): Se podrá disfrutar de presentaciones de los grupos de la escuela de danzas, grupos y ensambles musicales, y también se ofrecerán clases abiertas.

Además, el público podrá recorrer diferentes sectores y observar a estudiantes, profesores y artistas en plena producción en vivo de sus obras.