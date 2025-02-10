Las ciclistas olavarrienses sobresalieron en Azul

El pasado jueves 6 de Febrero se disputó una nueva fecha del ciclismo zonal nocturno organizado por el Club Ciclista Azuleño. Fiamma Abrisqueta y las hermanas Ludmila y Charo Posse coparon el podio entre las Damas.
Estas fueron las clasificaciones finales en Azul por categoría:
PRINCIPIANTE
1 NATIELLO, ENZO – AZUL
2 LÓPEZ, ARIEL – AZUL
3 FUCHILA, IÑAQUI – AZUL
4 MARTINI, LUCAS – AZUL
5 RODRÍGUEZ, CARLOS – OLAVARRÍA
6 ORONÁ, ALAN – TAPALQUÉ
7 VIVAS, EMILIO – AZUL.
MÁSTER A Y SUB 23 ÉLITE
1 JAIME, LUCAS – AYACUCHO
2 BRUN, FEDERICO – OLAVARRÍA
3. PALLERO, NICOLÁS – TAPALQUÉ
4 ROLDÁN, ESTEBAN – OLAVARRÍA
5 SILVA, ISAÍAS – AZUL.
ÉLITE
1 SEOANE, GONZALO -CACHARI
2 AMOROSO, RENZO – OLAVARRÍA
3 TRUMPIO, AIRTON – OLAVARRÍA
4 SANTOMAURO, SEBASTIÁN – BALCARSE
5 JAIME, LUCAS – AYACUCHO
6 SEQUEIRA, THEO – OLAVARRÍA
7 BRUN, FEDERICO -OLAVARRÍA.
MÁSTER B
1 GÓMEZ, FEDERICO – TAPALQUÉ
2 RIVAROLA, MARTÍN – LAS FLORES
3 PONCE DE LEÓN, SEGUNDO – TAPALQUÉ
4 DÍAZ, CARLOS – RAUCH
5 SOSA, JORGE – LOBERÍA
6 CALVO, DAMIÁN – RAUCH
7 ERRO, GUILLERMO DAMIÁN – PRINGLES.
MÁSTER C
1 AMOZ, FABIÁN – AYACUCHO
2 LANDA, JUAN ALBERTO – LAS FLORES
3 LOBOSCO, JAVIER – TRENQUE LAUQUEN
4 FUCHS, JORGE – CARLOS CASARES
5 LARRAGNE, LEONARDO – OLAVARRÍA
6. VARRELA, NÉSTOR – ARRECIFES
7 ULLOQUE, GUSTAVO – TAPALQUÉ.
MÁSTER E
1. TIBERIO, CARLOS – PIRÁN
2 TRABELLA, LUIS – TANDIL.
MÁSTER D
1 VARELA, NÉSTOR -ARRECIFES
2 VARGAS, MIGUEL – AYACUCHO
3 BARZOLA, MIGUEL ÁNGEL – OLAVARRÍA
4 TOLOSA, CARLOS ALBERTO – SALADILLO
5. LUCIO, JAVIER – SALADILLO
6 NESCI, ANΤΟΝΙΟ – ADROGUE
7 RUIZ, GUSTAVO – SALADILLO.
DAMAS
1 ABRISQUETA, FIAMMA – OLAVARRÍA
2 POSSE, LUDMILA – OLAVARRÍA
3. POSSE, CHARO – OLAVARRÍA
4 RODRIGUEZ, MARÍA GUADALUPE – BALCARSE
5. AZIMONTI, ABRIL – AZUL.
INFANTILES
SANTOMAURO, TADEO – BALCARCE
PERALTA ALVARO OSCAR – BALCARCE
ZABALETA, IAN – QUEQUÉN
TALAMONTI, JUAN SEGUNDO – AZUL
TALAMONTI, CRISTIANO – AZUL.
El próximo festival nocturno en territorio azuleño será el sábado 15 de Febrero.
Fuente y fotos: Facebook Sergio Nicolás Vázquez.