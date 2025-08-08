Las Chinas de Olavarría, entre los finalistas de “Canta Perfume 2025” en Tandil

Este sábado 9 de agosto en Tandil, la Universidad Barrial será el escenario de la gran final del certamen de músicos folkloristas, con un premio de un millón de pesos. El grupo local competirá contra artistas de Tandil, Lobería, Salta y Santa Fe.

La emoción y el talento del folklore se darán cita este sábado 9 de agosto, a partir de las 20 horas, en la Universidad Barrial en Tandil (Darragueira y Nigro) para la gran final del certamen “Canta Perfume 2025”. Organizado por “Perfume de Carnaval”, el evento entregará un primer premio de un millón de pesos al ganador.

Después de una rigurosa preselección que convocó a casi medio centenar de participantes, solo cinco propuestas lograron llegar a la final. Entre ellas, se destaca la participación de Las Chinas, el grupo de Olavarría que buscará consagrarse en aquella ciudad.

Los otros finalistas son:

Martín Almirón (Tandil)

(Tandil) Salieris Folk (Lobería)

(Lobería) Marian Domínguez (Salta)

(Salta) Calambre Instrumental (Carcarañá, Santa Fe)

El jurado, encargado de la difícil tarea de elegir al ganador, está compuesto por dos destacadas artistas y docentes locales: Silvia Taraborelli y Marcela Presa.

Una gran fiesta del folklore

La final de “Canta Perfume” será mucho más que una competencia. La noche contará con una variada agenda artística que incluirá:

El debut del “Ballet Mayor” , dirigido por Leonardo “Cabe” Ibarra y Nacho Veloz.

, dirigido por Leonardo “Cabe” Ibarra y Nacho Veloz. Una presentación de malambo femenino a cargo de Paloma Vilches de “Del Cardón Ballet”.

de “Del Cardón Ballet”. La actuación de “Perfume Danza”, la Mejor Delegación Adultos del Festival de la Sierra 2025.

Como broche de oro, tras el anuncio del ganador y la entrega del premio, el cierre de la noche estará a cargo de “Sixto”, uno de los conjuntos folklóricos más convocantes de esa ciudad y con proyección nacional.

Se espera una noche inolvidable para los amantes del folklore. Las entradas anticipadas son digitales y se pueden conseguir a través de WhatsApp, escribiendo al 2494 24 44 74.