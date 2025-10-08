Las categorías del Sudeste retornan al “Hermanos Emiliozzi”

Entre el sábado 11 y el domingo 12 de Octubre se disputará la carrera especial con pilotos invitados de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste – APPS, en el Autódromo “Dante y Torcuato Emiliozzi” del Automovil Moto Club Olavarría (AMCO).
En esta particular fecha, la Monomarca 1100 utilizará el circuito N°5 del AMCO; mientras que la Promocional 1100 y Copa Gol VW del Sudeste correrán el N°6, más conocido como “el triángulo”. En materia de corredores, las competencias especiales de las categorías de la APPS tendrán presencia de destacados pilotos locales y de la zona que compiten a nivel nacional, como Nicolás Villamayor, Gabriel Melián, Nicolás Benito, Sebastián Ciprés, Lucas Bayala, Santiago Lantella, Miguel Cangelaro, Agustín Gajate, Joaquín Melo, Valentino Spinella, Nicolás Romero, Joaquín Deucedes y Nicolás Rojas, entre otros.
Hasta el momento estos son los binomios inscriptos por categoría (primero se nombra al piloto titular y luego al invitado):
Monomarca
1 CIRIOLI, LEOPOLDO – Lucas Bayala.
2 COLLODORO, MARTÍN – Daniel Crevatín.
3 GELSO, LEONEL – Justo Vivarelli.
4 SPINELLA, JESÚS – Martín Laborda.
5 JUEZ, EMILIANO – Santiago Lantella.
6 RICIUTTI, ESTEBAN – Miguel Cangelaro.
7 NIEVES, TOMÁS – Gabriel Melián.
8 CARDONE, FACUNDO – Agustín Gajate.
9 GELSO, AGUSTÍN – Manuel Mentasty.
10 MEDINA, FACUNDO – Joaquín Melo.
11 ÁLVAREZ, FACUNDO – Joaquín Deucedes.
12 DI VITTO, FAUSTO – Octavio Di Vito.
13 MENDIA, LUCAS – Nicolás Rojas.
14 ROMÁN, LAUTARO – Mateo Benaglia.
15 CASSOU, JUAN JOSÉ – Valentino Spinella.
16 CANOSO, SANTINO – Gerardo Giacomasso.
17 ELISIRI, RAMIRO – Nicolás Benito.
18 GOROSTIETA, XAVIER – Braian Stracquadaini.
19 OLIVERA, MATÍAS – Dylan Ibarra.
20 MARTINELLI, JUAN JOSÉ – Juan Fernández.
21 ETCHECOLATZ, GONZALO – Felipe Martini.
22 BELTRAMELLA, SERGIO – Martín Benaglia.
23 GALLARDO, JONATHAN – Nahuel Sánchez.
24 ANDERSON, JONATHAN – Nicolás Romero.
25 GUISASOLA, IGNACIO – Bernardo Poggi.
26 RODRÍGUEZ, JORGE – Juan Cruz Lavie.
27 LEBRERO, RICARDO – Javier Preyssegger.
28 SERRANO, FRANCISCO – Martín Arangueren.
Promocional
1 STRACQUADAINI, BRAIAN – Lucas Bayala.
2 FUCCI, BERNARDO – Martín Laborda.
3 SERRA, MANUEL – Justo Vivarelli.
4 MENTASTY, MANUEL – “Nano” Matta.
5 LATORRE, BENJAMÍN – Emiliano Juez.
6 MESSLER, FACUNDO – Leonel Gelso.
7 BENAGLIA, MATEO – Martín Collodoro.
8 NOCETTI, FACUNDO – Gonzalo Picone.
9 TARTUFERI, DIEGO – Nicolás Rojas.
10 PENDAS, GUSTAVO – Gastón Maggi.
11 BUONANDUCCI, ALEJANDRO – Pablo Fasano.
12 BENAGLIA, MARTÍN – Nicolás Benito.
13 GISLER, GONZALO – Tomas Lardapide.
14 GISLER, ROBERTO – Juan José Cassou.
15 MACALUSO, CARLOS – Hernán Toscano.
16 ETCHEVERRY, MARCELO – Francisco Tieri.
Copa Gol
1 MAROTTA, LEO – Martín Laborda.
2 LEONETTI, EDDIE – Agustín Gelso.
3 FORNES, OSCAR – Mariano Fornes.
4 ACEVEDO, JUAN PABLO – Marcos Esnal.
5 LATORRE, EMILIANO – Sebastián Ciprés.
6 MANTELLI, ANDRÉS – Nicolás Villamayor.
7 CONIGLIO, PABLO – Guido Vernice.
8 DEMATEO, PABLO – Emiliano Juez.
9 GISLER, ALDO – Enzo Galman.
10 GODOY, MATÍAS – Lucas Errobidart.
11 LAPPANO, NICOLÁS – Lucas Bayala.
12 FERNÁNDEZ, OSCAR – Javier Preyssegger.
13 LARDAPIDE, CRISTIAN – Nicolás Romero.