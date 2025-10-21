Las categorías del Centro corrieron nuevamente en Azul

El domingo 19 de Octubre se disputó una fecha de los campeonatos 2025 de la Monomarca y Promocional de la Asociación de Pilotos Promocionales de Centro – APPC en el Autódromo azuleño “Oscar M. Franco”. El piloto de Colonia Hinojo, Alan Wagner, se impuso en la Monomarca.

La Monomarca del Centro tuvo nuevamente como triunfador a Alan Wagner. Mencionado volante logró la victoria por un amplio margen sobre los olavarrienses Bernardo Linares y Martín Zaldúa.

Con este nuevo logro y disputadas cuatro fechas (con otro finales), el oriundo de Colonia Hinojo lidera el certamen con 147,50 puntos (4 triunfos). Mientras que Martín Zaldúa -de Olavarría- marcha segundo con 130 unidades (3 victorias).

Por otra parte en la Promo del Centro, el gran ganador fue el azuleño Maximiliano Testa. El binomio Zabala-Pendas (Bolívar) quedó en segundo lugar, y tercero fue el local Gonzalo Piccone. A su vez y tras ser cuarto en mencionada competencia, el azuleño Guillermo Grierson se encuentra liderando el campeonato con un total de 230 puntos (con 3 triunfos en 9 fechas desarrolladas).