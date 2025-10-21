Las categorías del Centro corrieron nuevamente en Azul

El domingo 19 de Octubre se disputó una fecha de los campeonatos 2025 de la Monomarca y Promocional de la Asociación de Pilotos Promocionales de Centro – APPC en el Autódromo azuleño “Oscar M. Franco”. El piloto de Colonia Hinojo, Alan Wagner, se impuso en la Monomarca.

Foto: Facebook de Alan Wagner.

La Monomarca del Centro tuvo nuevamente como triunfador a Alan Wagner. Mencionado volante logró la victoria por un amplio margen sobre los olavarrienses Bernardo Linares y Martín Zaldúa.

Con este nuevo logro y disputadas cuatro fechas (con otro finales), el oriundo de Colonia Hinojo lidera el certamen con 147,50 puntos (4 triunfos). Mientras que Martín Zaldúa -de Olavarría- marcha segundo con 130 unidades (3 victorias).

Alan Wagner en lo más alto del podio.

Por otra parte en la Promo del Centro, el gran ganador fue el azuleño Maximiliano Testa. El binomio Zabala-Pendas (Bolívar) quedó en segundo lugar, y tercero fue el local Gonzalo Piccone.  A su vez y tras ser cuarto en mencionada competencia, el azuleño Guillermo Grierson se encuentra liderando el campeonato con un total de 230 puntos (con 3 triunfos en 9 fechas desarrolladas).

