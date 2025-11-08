La competencia internacional, que repartirá puntos ITF, iniciará su actividad el 11 de noviembre y convocará a más de 120 jugadores de distintos países en el Campo de Deportes La Pedrera.

En la tarde de este viernes se llevó a cabo el lanzamiento oficial del torneo M15 de Olavarría, una competencia internacional organizada por el Campo de Deportes La Pedrera y respaldada por el Municipio. La presentación tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

El evento contó con la presencia del tenista azuleño Federico Delbonis, campeón de la Copa Davis con Argentina, quien apadrinará el certamen. Previo a la conferencia, el intendente Maximiliano Wesner recibió a Delbonis y a los representantes del torneo.

La mesa estuvo encabezada por el director de Gestión Deportiva Enzo Jarrie y Bernardo Palacios (La Pedrera), y contó con la presencia de Juan Ignacio Vecchi, presidente de la Federación de Clubes de Tenis del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Importancia del Torneo

Enzo Jarrie destacó el orgullo que representa para el Municipio alojar un evento de esta magnitud, que permite a los jóvenes “ver un tenis de excelente nivel”.

Federico Delbonis explicó que los M15 (también conocidos como Futures) son “el primer paso del profesionalismo” y claves para el desarrollo del tenis argentino.

Bernardo Palacios resaltó que esta es la quinta edición del torneo, por donde ya han pasado “muchos jugadores que hoy están entre los mejores del mundo”.

“Los jugadores que hoy tenemos en nuestra ciudad el día de mañana seguramente van a estar en la televisión,” afirmó Palacios, invitando a la comunidad a aprovechar el espectáculo.

Cronograma del M15

El torneo repartirá importantes premios económicos y otorgará puntos para el ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Se esperan más de 120 jugadores, lo que generará un importante movimiento económico en la hotelería y gastronomía local.

Inicio de Pre-Qualy: Martes 11 de noviembre (con la participación de 64 jugadores).

Martes (con la participación de 64 jugadores). Inicio del Cuadro Principal: Lunes 17 de noviembre.