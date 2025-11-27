La iniciativa municipal busca crear un punto de comercialización de productos regionales que reflejen la identidad local, poniendo en valor la Economía Popular. Trece emprendimientos de diversos rubros se sumaron a esta marca en su primera etapa de presentación en el CEMO.

Olavarría. En el marco de la segunda edición de la exposición Olavarría Produce, que se llevó a cabo días atrás en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), el Municipio realizó el lanzamiento oficial del “Sello Olavarriense”.

La propuesta es impulsada por las Coordinaciones de Economía Popular y Turismo, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

El Sello Olavarriense tiene como meta establecer un punto de comercialización de productos regionales que logren mostrar la identidad de Olavarría y destacar la producción local.

Para ello, se trabaja en un proceso asociativo entre los emprendedores, buscando una vinculación y retroalimentación constante que fortalezca tanto a la marca colectiva como a los emprendimientos individuales.

Las coordinaciones destacaron la importancia de incorporar a este sector productivo en una Expo que tradicionalmente reúne a empresas e industrias de gran trayectoria.

Participación: En esta primera etapa, el Sello contó con la participación de trece productores y productoras locales , quienes ya reciben acompañamiento en la incubación de sus proyectos económicos.

Resultados en la Expo: Durante la presentación en el CEMO, los productores se turnaron para comercializar y ofrecer todos los productos bajo la marca, logrando muy buenas ventas y generando un fuerte sentido de identidad y apropiación.

Los productores expresaron que el sello «representa identidad, esfuerzo y pertenencia. Es un reconocimiento porque refleja quiénes somos y todo lo que ponemos en cada producto. Nos parece una gran oportunidad para crecer afianzarnos y compartir experiencias”.

El Municipio continuará trabajando en la instalación y difusión de la marca, la cual estará presente en futuros eventos.

Emprendimientos que integran la marca

Rubro Marca Textil Cositelas Artesanal Los Puentes Cerámica Índigo Quesos Artesanales Nahí Alfajores Artesanales Bayenses Cerveza Artesanal Gaia Encuadernación Artesanal Coty Vermú Trinchera vermú Jabones Artesanales Vrika jabones artesanales Miel Bendita miel Cerámica de Autor Mauricio D´Amico Cerámica de autor Ropa Térmica y Deportiva Trival Gin Artesanal Pastizal gin artesanal