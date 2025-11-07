El vecino del Barrio Hipólito Irigoyen, oriundo de Coronel Suárez, falleció a los 84 años. Sus restos serán inhumados mañana, sábado, en el Cementerio Loma de Paz.
Se participa con hondo pesar el fallecimiento de Serafín Herlein, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, a la edad de 84 años.
Serafín era Jubilado de “Cerro Negro” y residía en el Barrio Hipólito Irigoyen. Había nacido en Coronel Suárez.
Participan de su fallecimiento: Su esposa Norma Roscopp, sus hijos María Inés, Gustavo y Mónica, hijos políticos, nietos (Tomás, Franco, Federico, Agustina, Nicolás, Santiago y Facundo), y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “D”.
- Horario: Comienza mañana, sábado 8 de noviembre, a las 12:30 hs.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora: Mañana, sábado 8 de noviembre, a las 13:30 horas.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.