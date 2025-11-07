El vecino del Barrio Hipólito Irigoyen, oriundo de Coronel Suárez, falleció a los 84 años. Sus restos serán inhumados mañana, sábado, en el Cementerio Loma de Paz.

Se participa con hondo pesar el fallecimiento de Serafín Herlein, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, a la edad de 84 años.

Serafín era Jubilado de “Cerro Negro” y residía en el Barrio Hipólito Irigoyen. Había nacido en Coronel Suárez.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Norma Roscopp, sus hijos María Inés, Gustavo y Mónica, hijos políticos, nietos (Tomás, Franco, Federico, Agustina, Nicolás, Santiago y Facundo), y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Horario: Comienza mañana, sábado 8 de noviembre , a las 12:30 hs.

España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Mañana, sábado 8 de noviembre , a las 13:30 horas .

Mañana, , a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.