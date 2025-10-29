Lamentan el Fallecimiento de José Gabino Céspedes

El jubilado transportista y vecino del Barrio Martín Fierro, oriundo de Entre Ríos, falleció ayer a los 83 años. No se realizará velatorio y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Olavarría. Se participa con profundo dolor el fallecimiento de José Gabino Céspedes, ocurrido en Olavarría el día de ayer, martes 28 de octubre de 2025, a la edad de 83 años.

José Gabino, quien se desempeñaba como Jubilado transportista, era oriundo de Villa Viale, Entre Ríos, y residía en el Barrio Martín Fierro de esta ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Ofelia Raquel Gadea, sus hijas Beatriz y Rosana, su hija política Graciela, sus nietos, bisnietos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: No se realiza velatorio.

No se realiza velatorio. Responso: Sin responso.

Sin responso. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.