Lamentan el Fallecimiento de José Gabino Céspedes

El jubilado transportista y vecino del Barrio Martín Fierro, oriundo de Entre Ríos, falleció ayer a los 83 años. No se realizará velatorio y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Olavarría. Se participa con profundo dolor el fallecimiento de José Gabino Céspedes, ocurrido en Olavarría el día de ayer, martes 28 de octubre de 2025, a la edad de 83 años.
José Gabino, quien se desempeñaba como Jubilado transportista, era oriundo de Villa Viale, Entre Ríos, y residía en el Barrio Martín Fierro de esta ciudad.
Participan de su fallecimiento: Su esposa Ofelia Raquel Gadea, sus hijas Beatriz y Rosana, su hija política Graciela, sus nietos, bisnietos, y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: No se realiza velatorio.
- Responso: Sin responso.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.