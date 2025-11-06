La Secretaría Académica de la UNCPBA abrió un llamado a selección, conforme a la Resolución de Rectorado N° 1686/2025, para cubrir cargos docentes suplentes en los jardines maternales de ambas sedes.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) ha lanzado una convocatoria para aquellas personas interesadas en desempeñarse como docentes suplentes en sus Jardines Maternales.

Cronograma de la Convocatoria

Instancia Fecha Inscripción Martes 11 y Miércoles 12 de noviembre de 2025 Entrevistas Lunes 17 de noviembre de 2025

Requisitos para los Postulantes

Los interesados deben cumplir con los siguientes puntos:

Poseer título universitario o superior no universitario habilitante en el Nivel Inicial .

habilitante en el . Tener conocimientos generales sobre el nivel educativo y sobre la estructura y funcionamiento de la UNCPBA.

Demostrar, preferentemente , experiencia con la primera infancia (requisito no excluyente, así que no se desanimen).

, experiencia con la primera infancia (requisito no excluyente, así que no se desanimen). No estar inhabilitados para el desempeño de cargos públicos.

Cómo Inscribirse (Modalidad Digital)

La inscripción se realiza de manera online completando la planilla de solicitud, siendo específicos para cada sede:

Sede Olavarría: Acceder al siguiente enlace: https://forms.gle/B74fDR6nWnkzDxkB9

Acceder al siguiente enlace: Sede Azul: Acceder al siguiente enlace: https://forms.gle/pTTELwd8u43k6MLV7