La UCR reclama acceso a agua corriente en un sector del Barrio Belén por graves riesgos sanitarios

El bloque de concejales presentó un Proyecto de Resolución para que el Municipio garantice el servicio en la zona lindera a las vías del Ferrocarril Roca, hasta Av. Urquiza y Perito Moreno. Vecinos denuncian que el agua que consumen no es apta.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) de Olavarría presentó un Proyecto de Resolución exigiendo al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones y obras necesarias para proveer el servicio de agua corriente a un sector del Barrio Belén.

El reclamo abarca la zona lindera a las vías del Ferrocarril Roca, hasta Avenida Urquiza y Perito Moreno.

La iniciativa surge como respuesta a un pedido de los vecinos, quienes llevan años solicitando el acceso al agua potable, considerado un derecho humano básico. La falta de este servicio, advierten, genera riesgos sanitarios graves, especialmente en la transmisión de enfermedades hídricas y afectando a niños y adultos mayores.

El concejal Francisco González se refirió a la problemática: “La comunidad del barrio nos ha manifestado que el agua que obtienen a través de bombas no está apta para consumo, ya que está contaminada y sabemos que eso conlleva graves problemas para la salud”.

González subrayó la urgencia de la situación, señalando que los vecinos vienen denunciando este problema desde hace mucho tiempo. “Es por eso que creemos necesario una urgente respuesta ante esta situación que plantean los vecinos, y que vienen denunciando desde hace muchos años. Es sumamente importante que se les brinde una solución lo más pronto posible”, concluyó.