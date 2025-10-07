La UCR pide que se cumpla una Ordenanza de 1990 y se cree la Delegación Municipal de Colonia Hinojo

El Concejal Francisco González y Belén Vergel, tras reunirse con vecinos, presentaron un Proyecto de Resolución para que el Departamento Ejecutivo destine un espacio físico en la localidad. Los habitantes se ven obligados a viajar a Hinojo para realizar trámites por la falta de una oficina local.

La Unión Cívica Radical (UCR) de Olavarría presentó un Proyecto de Resolución ante el Concejo Deliberante solicitando al Departamento Ejecutivo que cumpla con la Ordenanza N° 1069/90 y destine un espacio para el funcionamiento de la Delegación Municipal de Colonia Hinojo.

La iniciativa surgió luego de un encuentro entre el concejal Francisco González y la presidenta del espacio, Belén Vergel, con vecinos de la localidad, quienes manifestaron la necesidad urgente de contar con una oficina de atención municipal en Colonia Hinojo para presentar consultas e inquietudes.

Necesidad de Atención y Crecimiento de la Localidad

Actualmente, los habitantes de Colonia Hinojo se ven obligados a trasladarse a Hinojo para realizar cualquier tipo de trámite municipal, dependiendo de un servicio de transporte público con frecuencia desfavorable.

Al respecto, el concejal González señaló que el pedido es “sumamente necesario” para facilitar la vida de los vecinos y que no es una iniciativa nueva, sino el cumplimiento de una ley vigente:

“Este es un pedido que surge por parte de los vecinos. En aquel año [1990] ya se veía la necesidad de que la localidad cuente con una Delegación Municipal, por eso es que estamos solicitando que se cumpla con esa Ordenanza.”

González destacó que la creación de la Delegación es aún más fundamental debido al crecimiento que ha experimentado Colonia Hinojo en los últimos años, con la apertura de nuevos loteos que proyectan un aumento mayor de la población.

El concejal adelantó que la presentación estará acompañada por una “importante cantidad de firmas” de vecinos de Colonia Hinojo, quienes apoyan la solicitud de que la Delegación sea una realidad.