La Sociedad Rural de Olavarría celebra sus 80 años de historia y compromiso

La institución, fundada el 16 de septiembre de 1945 por productores ganaderos locales, conmemora ocho décadas de trabajo en defensa del sector agropecuario y el desarrollo de la comunidad.

La Sociedad Rural de Olavarría está de festejo al cumplir 80 años de historia. La institución, que fue creada el 16 de septiembre de 1945, conmemora ocho décadas de trabajo y dedicación en la defensa de los intereses del campo local.

Un comunicado de la entidad destacó que la Sociedad Rural nació de la unión de un grupo de productores ganaderos con el objetivo de nuclearlos y representarlos. Hoy, 80 años después, la convicción sigue intacta: “ser productores agropecuarios comprometidos con el gremialismo, la institucionalidad y el crecimiento del sector”, reza el texto.

Desde la Sociedad Rural, agradecieron a todos aquellos que formaron parte de esta historia, incluyendo a los miembros de las comisiones directivas, colaboradores, empleados y socios. Asimismo, se destacó que el compromiso de la institución sigue intacto y que sus puertas están abiertas, ya que “cuantos más seamos, mayor será nuestra representatividad y nuestra fuerza para defender los intereses del campo”.